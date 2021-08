En Río Negro hay un protocolo para prevenir el trabajo infantil: ¿Se cumple?

El Concejo Deliberante de Viedma sancionó en el año 2018, una ordenanza por la cual adhería al protocolo para atender casos de trabajo infantil que había desarrollado el gobierno provincial.

El protocolo establece acciones inmediatas en los casos que se presentan cotidianamente en la ciudad, como el sucedido en la tarde de este viernes.

El objetivo es que niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de la explotación, crueldad y abusos que atentan y vulneran derechos esenciales como el desarrollo, educación, salud, socialización, comprometiendo gravemente su futuro.

El protocolo se involucran los diversos organismos estatales como Desarrollo Social; Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; Salud; Educación y Derechos Humanos, entre otros.

No es la única herramienta, sino que la educación tiene un rol fundamental en esta cuestión para prevenir esta problemática. La permanencia de niños, niñas y jóvenes dentro del sistema educativo no es solo un derecho sino también una forma de luchar contra el trabajo infantil, no solo para asegurar que durante ese tiempo de escolaridad no se encuentren desarrollando actividades laborales.