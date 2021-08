San Martín: lo denunció ante la Policía, lo liberaron y le rompió el auto

Marcelo, un vecino del barrio San Martín de Viedma, está totalmente destrozado tras la rotura de los vidrios de su auto Ford Falcón.

En la última madrugada, un joven conocido en la zona por cometer varios robos, intentó meterse adentro de su coche. Se trompearon y una hora después regresó para bajarle todos los cristales.

El damnificado le dijo al canal de cable local: "Me rompió todos los vidrios y me re contra re arruinó. Me parece que ya es demasiado. Anoche, a otra chica, también le quisieron robar estando arriba del auto. Se le tiraron encima del auto. Ella los identificó y son los mismos. A otro muchacho a cuatro cuadras le habían robado la batería y el auxilio. Intentaron una y otra y otra. Todo pasó anoche. Parece que están haciendo escuelita".

Contó respecto a su caso: "A la 1 de la mañana escucho que ladran los perros y me quedo mirando atrás de la cortina. Veo que pasan dos chicos, uno le pasa los envases de cerveza al otro y me va a manotear la puerta del auto. Entonces le grito. Salgo y justo dobla el patrullero que los venía siguiendo. Los engancharon en la esquina y se los llevaron detenidos a la Comisaría Primera".

"Teníamos la idea de que ese pibe era el que andaba robando pero nadie lo había visto. La madre y la hermana dicen que el problema son las juntas... pero las juntadas se originan en su casa y el recorrido es en la zona", enfatizó.

"Yo estaba despierto porque no había podido dormir. Y escuché el grito de mi cuñado que me avisaba por el auto. Salgo y me había roto los vidrios" comentó Marcelo para señalar que en el medio del conflicto apareció la madre y "también me quiso romper el vidrio trasero".

Relató que hubo delitos contra un polirubro al que le sacaron las luces de afuera, en un quiosco y en otros automotores. El principal ladrón tiene 19 años, pero acusan que entra y sale de las dependencias como si fuera un trámite.

"Me da bronca porque salió de la comisaría y me vino a romper los vidrios. Esto tiene que cambiar. Alguien que explote del todo lo podría haber matado y después están llorando diciendo que el pibe era bueno" puntualizó con enojo y sostuvo que su enojo "ahora es solucionar lo del auto para poder vivir el día a día. Quiero que se haga responsable de los gastos del auto".