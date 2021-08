Todo listo para la tercera edición de la Liga Municipal de beach voley

La Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Viedma informó que este 7 y 8 de agosto comienza la tercera edición del campeonato local de voleibol playa.

Con respecto al sistema de clasificación, se determinó que accederán a la próxima fase, solamente las 4 mejores duplas posicionadas de cada zona, las cuales se cruzarán directamente en cuartos de Final.

Partido 1: 1°A vs 4°B/ Partido 2: 2A vs 3B/ Partido 3: 1B vs 4 y Partido 4: 2B vs 3

Los ganadores de los Cuartos de Final Acceden a Semifinales

Primera semifinal GANADOR DE PARTIDO 1 vs GANADOR DE PARTIDO 4

Segunda semifinal GANADOR DE PARTIDO 2 vs GANADOR DE PARTIDO 3