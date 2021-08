Todo un éxito: un local llamado "Ver Gotas" vende waffles en forma de pene

Daniel y Tamara Lurgo, ambos hermanos, pusieron este emprendimiento y están sorprendidos por el éxito inmediato que tuvo en Córdoba.

“Me surgió esta idea al ver unos videos en Tik Tok, un día que estaba… al ocio. Dije ‘tengo que salir de mi zona de confort’, lo empecé a plasmar con mi hermana y nos lanzamos con todo. En tres semanas el resultado es estratosférico”, comentó el joven de 26 años a La Voz, que antes de abrir el local quería dejar el país.

“Cuando entrás al local ves el menú y lo hacés a tu gusto, es personalizado, en el momento te lo rellenamos y mojamos en el baño de chocolate que desees”, detalló.

Los rellenos pueden ser de dulce de leche, Nutella, Kit-Kat o Kinder y pueden estar bañados de chocolate negro, blanco, rosa, celeste o...precoz. Los waffles por ahora vienen en un único tamaño: 16 centímetros y cada uno cuesta entre 300 y 350 pesos.

Pero esto no es todo, ya que Daniel confesó que en el futuro se vienen los waffles con forma de vagina. “Acá no podría venderlas, no coincide con el nombre ni el eslogan. Así que quisiera abrirlo acá cerca como para hacer un punto de encuentro, de citas”, detalló.