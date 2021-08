Los Galiano se llevaron mercadería de Garbarino y crece la angustia de empleados

Juan Pablo Mattica, quien era gerente comercial de Garbarino en Viedma, habló con Noticias en torno a un mayúsculo problema que los aqueja desde hace meses.

Por la falta de pago del alquiler del inmueble, propiedad de Miguel Galiano, se clausuró la sede de la calle Buenos Aires. Tenían esperanza de reabrir cuanto antes, pero ahora hubo una oleada de embargos de mercadería.

El desesperado hombre mencionó: "Ayer un vecino me mandó fotos de que el martes a la noche le estaban sacando el cartel. Siempre de noche hacen las cosas. Y ayer tarde estaba el hijo de Galiano con dos hombres sacando mercadería de adentro de la sucursal de Garbarino. No sé qué pasó, pero no había ningún oficial de Justicia ni nada. Estaban los Galiano sacando televisores".

Manifestó además que dentro del listado de objetos embargados no figuraban teles.

Agregó que de parte de Carlos Rosales, todavía siguen sin novedades, cuando en su caso tiene una deuda pendiente de 250 mil pesos, entre sueldos y aguinaldo atrasados. Sus compañeros sufren la misma situación y tenían como esperanza que rematen los electrodomésticos y aparatos tecnológicos para pagarles.

Asimismo, comentó que la mitad de los empleados sigue en Pampa y la vía, mientras que los demás se la están rebuscando con ventas de ropa u otras tareas menores para poder subsistir.

Por otro lado, apuntó que hay un compromiso asumido desde Empleados de Comercio para que los incorpore en un futuro arribo de otra cadena en la ciudad.