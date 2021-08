La rionegrina Dai Urban perdió la "batalla" y quedó afuera de La Voz

En las devoluciones tras la presentación a dúo, los couches fueron basantes duros con ambas participantes.

Ricky Montaner señaló: “Me fascinó la batalla. Sentí ciertos errores especialmente cuando cantaron el final de la canción. Me distrajo que no estuvieron sincronizadas” y agregó “Me encanta la voz de las dos, pero me gusta la inocencia de la voz de Josefina”.

En el caso de Lali, reconoció que “ambas le pusieron alma más allá de los errores técnicos” y destacó que “Josefina tiene una voz especial y que tuvo momentos acertados en la canción, pero Dai Urban canta con el cuerpo, tiene una forma de pararse y moverse en el escenario que miro mucho. Tiene rock, su cuerpo va con la canción y los ojos se me iban a ella”.

Ricardo Montaner sostuvo: “Siento que hay un empate inclusive en los errores. Lali dijo algo espectacular que estoy de acuerdo con ella que cuando uno canta con el alma, pero que hay errores que el alma no puede curar. Sucedieron cosas imperdonables en esta etapa”. Y cerró: “Sentí que trataron con ligereza una canción que las compromete. Los errores me distraían demasiado”.

Quien tenía que elegir era Soledad y sentenció de arranque: “Yo no sé si ustedes estaban hoy para hacer esta canción”, y justificó su decisión de salvar a una: “Las dos son muy buenas, pero la que cometió medio error menos que la otra se va a quedar”. “Esta batalla la gana Josefina”, cerró la coach.

La batalla: