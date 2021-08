Receta de la famosa torta que es furor en las redes y se hace ¡Con 1 solo huevo!

En esta ocasión, se conoció una receta que te permitirá hacer una torta con tan sólo un huevo y en 20 minutos.

Si estás con poco tiempo o no tenes en ese momento los recursos apropiados para las conocidas fórmulas para hacer los bizcochuelos, no te preocupes. En esta oportunidad se ha viralizado una torta que se puede hacer con unos pocos ingredientes.

Además, esta torta se puede hacer en la sartén, no en el horno con lo que será mucho más sencillo y más rápido de cocinar. La receta ha alcanzado millones de vistas en Youtube y por eso queremos compartirla con ustedes.

Ingredientes

2 manzanas o dos bananas

1 huevo

Harina

Levadura

Aceite

Azúcar

Vinagre

Manteca

Paso a paso para preparar esta torta con un huevo

En primer lugar, deberás untar con manteca la sartén en donde se hará la torta. En segundo lugar, hay que espolvorear con azúcar sobre la manteca, hasta cubrir la base. Posteriormente, tendrá que cortar la manzana o bananas a modo de lonchas de un centímetro. En el caso de utilizar manzana quítele el corazón a la misma.

El siguiente paso es poner el único huevo de la receta en un recipiente, junto con un poco de sal y empezar a batirlo. A medida que van unificándose deberá añadir una cucharada de azúcar de vainilla y tres de azúcar normal y volver a batirlo enérgicamente.

Una vez llegado en este punto. Tendrá que incluir en la preparación 60ml de aceite, 150ml de leche y continuar batiendo la mezcla. Ahora es el momento de colocarle 150gr de harina y la levadura (8gr).

Para finalizar la mezcla, deberá continuar batiendo la preparación con fuerza y añadirle una cucharadita de vinagre como toque final.

Con la mezcla ya lista. Lo que quedará por hacer es colocar las manzanas o bananas previamente cortadas sobre el sartén y verter sobre ellas la mezcla.

Lo siguiente será cocinarla a fuego lento, tapado por lo menos durante 20 minutos. Después, dar vuelta la torta y continuar la cocción por otros cinco minutos más. En este punto ya no es necesario taparla.¡Y listo, ya lo tienes! No dirás que no tiene un aspecto delicioso.