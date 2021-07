Receta de bizcochitos de grasa caseros ¡Súper fáciles y baratos!

En esta nota te compartimos una receta de bizcochitos de grasa, para que los hagan en casa. Es solo una de tantas que existen a lo largo del país.

Ingredientes

500g. de harina

150g. de grasa

250cc. de agua

20g. de levadura

1 cucharadita de azúcar

1/2 cucharada de sal

Azúcar y sal extra para espolvorear

Paso a paso

Primero colocar la levadura en el agua tibia y disolver hasta que se haya desintegrado completamente. Reservar mientras preparamos el resto de los ingredientes, hasta que espume.

Disolver la grasa (puede ser al microondas) y dejar que entibie, no debe estar caliente al agregarla a la masa. Lo importante es cambiar su consistencia, si no tienen microondas pueden hacerlo en una olla.

Hacer en un bol una corona con la harina mezclada con el azúcar y poner la sal en los bordes. Es importante que esté en el borde y no en el centro ya que no debe tocar la levadura. Recordemos que la sal hace que la levadura no actúe correctamente.

Agregar en el centro el agua con la levadura y unir bien con las manos hasta integrar a la masa.

Incorporar ahora la grasa a temperatura ambiente. Formar la masa.

Pasar a la mesada y amasar unos minutos, hasta que tengamos una masa bien lisa.

Estirar la masa y doblar en tres partes. Volver a estirar. Repetir este proceso un par de veces. Esto hará que se forme un bizcocho tierno pero a la vez crocante.

Estirar la masa por última vez en una capa de unos 5mm.

Cortar los bizcochitos de la forma deseada. Pueden ser redondos o, más fácil, cuadrados, con un cuchillo.

Pincelar con grasa derretida. Por encima.

Hornear a temperatura fuerte unos 10-15 minutos hasta que se vean dorados.