Sigue sin levantar cabeza: Sol de Mayo cayó en San Juan

Sol de Mayo sufrió este miércoles su segunda derrota consecutiva en el Torneo Federal A de fútbol y acumula cuatro fechas sin poder ganar. Este mal momento del equipo lo alejó del lote de vanguardia en la Zona 1 y con el traspié ante el Bohemio quedó afuera del grupo de los ochos que pelean por el ascenso.

Precisamente Sportivo Peñarol fue el equipo que se quedó con la octava ubicación, relegando a la formación albiceleste, que fue dirigida en forma interina por el presidente Adán Valdebenito y tuvo la presencia del flamante entrenador Luis Alberto Islas, quien será presentado este viernes en conferencia de prensa y debutará el domingo ante Estudiantes de San Luis.

Cuando parecía que el partido terminaba en reparto de puntos, sobre los 38 minutos del complemento el local encontró el tanto de la victoria mediante un tiro penal de Luis Argumosa, para el 1-0 final.

En la acción previa, Maxi Paredes vio la segunda tarjeta amarilla por la infracción que le cometió a Leandro Espejo y el elenco viedmense se quedó con diez jugadores.

Otros resultados: Cipolletti 0 Juventud Unida 1, Ciudad Bolívar 2 Villa Mitre 2, Ferro GP 0 Desamparados 1, Independiente (Ch) 1 Camioneros 0, Olimpo 2 Deportivo Madryn 0, Círculo Deportivo 2 Sansinena 1 y Estudiantes 2 Huracán Las Heras 1.

Síntesis:

Peñarol (SJ): Diego Pave; Agustín Bellone, Guillermo Pfund, Emanuel Yori, Julio Sacallan; Francisco De Souza, Fabricio Illanes, Oscar Chiquichano, Julio Montero; Nelson Da Silva y Leonardo Espejo. DT: Salvador Mónaco.

Sol de Mayo: Julio Chiarini; Maximiliano Paredes, Horacio Igarzábal, Lucas Malacarne, Nicolás Martínez; Ramiro Balbuena, Leonardo Morales, Matías Ponce; Alberto Reyes; Fernando Valdebenito y Diego Galván. DT: Adán Valdebenito.

Goles: ST, 38 Luis Argumosa, de penal, (P)

Expulsado: ST, 36 Maxi Paredes (SM),

Cambios: ST, 18 Juan Iurino por Malacarne (SM); 24 Carlos Fernández por Da Silva (P); 25 Claudio Acosta por Montero y Luis Argumosa por Chiquichano (P); 27 Fernando De La Fuente por Ponce y Jesús Vera por Valdebenito (SM); 33 Héctor Morales por Reyes y Tomás Silva por Balbuena (SM), 34 Kevin Frías por De Souza (P); 40 Julio López por Espejo (P).

Árbitro: César Ceballos.

Estadio: Ramón Pablo Rojas.

Próxima fecha (12°)

Olimpo vs Ciudad Bolívar

Desamparados vs Villa Mitre BB

Sansinena vs Ferro GP

Juventud Unida vs Círculo Deportivo

Camioneros vs Cipolletti

Huracán LH vs Independiente (Ch)

Sol de Mayo vs Estudiantes SL

Dep. Madryn vs Sp. Peñarol SJ