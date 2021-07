Se cansó de ver cómo lo maltrataban y le robó el perro al vecino

“Hola gente le quería mostrar este perro esta sufriendo mucho es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte yo le pedí para mí pero no me lo quiso dar mi tía también lo pidió pero no quiere regalar y siempre cuando podemos le damos de comer y agua va a ser de mucha ayuda si me dan un mano para ayudarlo al perro desde ya muchas gracias”, denunció Gastón Sosa en el grupo “TODOS por el Hospital Veterinario Público en Misiones!”, en Facebook, el pasado 24 de junio.

Rápidamente los usuarios de la red social le pidieron en los comentarios a Gastón que hiciera algo más por el perro, denunciara el caso de maltrato animal ante las autoridades argentinas o lo rescatara, entre otro sinnúmero de recomendaciones que le hicieron al joven.

No alcanzaron a pasar 24 horas y Gastón Sosa escribió nuevamente por el grupo de Facebook anunciando una noticia que alegró a muchos: Había rescatado a Kayser. “Hola gente le quería avisar que ya le pude rescatar al perro ahora lo tengo en mi casa recién terminó de comer ahora se acostó a dormir pero voy a hacer lo posible para que este pobre animal se recupere bien muchas gracias a todos por preocuparse”, escribió el joven.

Inmediatamente las muestras de solidaridad se apoderaron de la publicación y cientos de personas le ofrecieron su apoyo económico a Sosa para que pueda sacar adelante al canino.

Pocos días después del rescate, el joven recibió una visita inesperada: llegó la policía en compañía de un veterinario. “La Policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, aseguró Sosa a medios locales.