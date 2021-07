Oteando el horizonte hay más apuestas sobre la perspectiva climática

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), hizo pública su óptica sobre cómo se presentará el tiempo durante los próximos dos meses en Río Negro, sumando así otro punto de vista.

El informe de probabilidades de las distintas condiciones fue elaborado para el organismo por el Laboratorio Climatológico Sudamericano a cargo de Leónidas Minetti

Continuaría seco y soleado hasta el uno de Agosto con vientos del Sudoeste (SO) rotando al Sudeste (SE), Noreste (NE)

y Norte (N).

Habrá desmejoramiento temporario hacia el 2. Alguna precipitación en la cordillera, vientos del Noroeste (NO).

Se espera tiempo variable entre los días 3-4 con nubosidad variable, y vientos del NO.

Se presentará más húmedo y desmejorando entre los días 5-11, lluvias y nevadas intermitentes con heladas y vientos del NO.

El pronóstico indica descenso de temperatura y humedad entre los días 12-15, al comienzo nevadas con heladas, vientos del NO rotando al SO. Algunas nevadas entre los días 16-17, y vientos del NO rotando al Oeste (O).

Por otra parte, se espera tiempo muy seco y frío entre los días 18-24 con heladas nocturnas y días soleados, y vientos del SO.

Alrededor del 25 estará desmejorando con ocasional chaparrón, y vientos variables.

Continuaría seco y muy frio con heladas sobre fin del mes, días soleados y ocasionales lluvias nocturnas el 28. Se prevén vientos variables.

Será más húmedo con nubosidad en aumento sobre los primeros días de Septiembre. Habrá algunas lluvias/nevadas hacia el 1, 3 y 6, y vientos del NO.

La temperatura media del mes estaría debajo de lo normal en toda la región.

Las temperaturas diurnas más elevadas se registrarían en la segunda quincena y las más bajas en la primera quincena.

Las temperaturas nocturnas más elevadas se registrarían entre los días 6-11 y las más bajas en la segunda quincena, todas ellas con heladas.

Las precipitaciones totales del mes estarían debajo de lo normal, menos en el O y centro de Río Negro, donde estarían arriba de las normas.

Las fechas con mayores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones se ubican sobre los días 16, 8, 11, 17, 2, 14, 10 y 13 en ese orden.