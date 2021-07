Con lágrimas en los ojos, Franco cerró una etapa

Pedro Franco, vivió una noche inolvidable en el Angel Cayetano Arias. Los dos grandes equipos de su vida disputaron un amistoso en el que jugo un tiempo con cada camiseta y compartió cancha con compañeros de diversos equipos y de todas las épocas.

El evento tuvo muchas sorpresas, lo llenaron de reconocimientos y obsequios, pero los hubo ciertos momentos claves en los que el capitán del equipo rionegrino no pudo contener sus lágrimas. Estos fueron cuando recibió las camisetas, otro cuando ambas hinchadas lo reconocieron como ídolo y finalmente cuando le tocó tomar la palabra.

En primer, lugar agradeció a quienes compartieron la cancha en este día especial, el marco de público que se acercó, a la organización y todos los que le hicieron llegar su cariño.

“Quiero agradecerles a todos los que vinieron, me hacen inmensamente feliz. A todos los chicos que jugaron, que son los que yo quería que estén; a mis amigos, la banda, que nos pudimos volver a juntar hace poco; a la gente; a los chicos que jugaron conmigo en el club desde que nací y a los 14 años jugué en la primera gracias a ellos. Agradezco a mis amigos, mi grupo de amigos, compañeros y ex compañeros”, dijo.

“Me hacían feliz dentro de la cancha. Disfrute, me costó mucho disfrutar el ultimo tiempo por una cuestión de ganas y volver después de una pandemia, que fue durísimo para mí, en todo sentido, pero lo que disfrute fue gracias a ustedes y lo quiero agradecer”, agregó

“A los chicos que vinieron, que son dementes, obviamente que les dije que los entendía si no podían estar, pero hicieron no sé cuántos kilómetros para estar acá en un partido raro, en una situación rara, en una pandemia. Me emociona y que estén acá es un regalo muy grande”, siguió.

“A la organización, porque nunca imaginé este partido, jamás creí merecer esto, siempre nos llevamos bien y la demostración de que me quieren como persona supera todo”, destacó.

Luego, se refirió a su familia, a quienes agradeció el apoyo incondicional durante 20 años de carrera.

“Agradezco a toda mi familia, a la familia de Caro que es mi familia. A mis dos hermanos son muy importantes para mí y estoy feliz de haber compartido con ellos estos años acá. A mis tíos y mis primas, que son mis hermanas. Especialmente a mis viejos que gracias a ellos pude estar acá y las viví todas, si ellos no me bancaban en la locura que yo tenía no hubiese jugado nunca al básquet. Dieron su vida, lo que tenían y lo que no tenían por mí, para que cumpla esta locura que hace 20 picos de años nadie imaginaba que podía lograr”, expresó.

“Caro, Carmela, Amadeo, son mi vida, gracias a Dios que tomé esta decisión, necesito compartir las 24 hs con ustedes. Gracias mi amor por hacer todo lo que hiciste, por bancarme en todas las locuras que tuve, por bancarme las cosas buenas, las cosas malas, los lugares de mierda que fui a jugar, por darme estos dos amores, que son mi vida. Carmela Franco te amo, Amadeo Franco te amo”, resaltó.

También hubo un párrafo especial para Deportivo Patagones y aseguró que volverá a vestir la camiseta del Tricolor.

“Es mi casa, donde me crie, donde nací, donde salía de la escuela y volvía a las 11 de la noche a mi casa. Me tuvieron que aguantar parte de mi vida, es donde se crían mis hijos, obviamente que creo que tengo que terminar de jugar al básquet ahí, lo siento así, es mi casa”, sostuvo.

“En el peor momento de mi carrera, cuando mis viejos me bancaban, mi club me banco y pagó plata para que no esté sin jugar. Son cosas que no me voy a olvidar nunca, voy a estar eternamente agradecido a mis colores, ya voy a tener la posibilidad de volver”, completó.

Las palabras más sentidas fueron hacia Depo Viedma, ya que fue el club donde terminó su carrera profesional. También, contó que seguirá relacionado a la institución.

“Lo deje para el final porque creo que es lo más importe, ya que este es el final de mi carrera como profesional. Le agradezco al Depo, que es mi segunda casa deportiva. Más allá de las rivalidades entre Viedma y Patagones, que había cuando me tocó venir, me recibieron, algunos dudaron y me lo hicieron saber y eso me encanto”, manifestó.

“Esta posibilidad que tengo hoy es gracias al Depo Viedma, gracias a la 71, a los dirigentes y a la gente, porque nunca me toco ser el capitán de un equipo así. Tampoco me había tocado de estar tantos años en un club y poder terminar mi carrera con mi familia acá, es algo de lo que estoy eternamente agradecido. Además, voy a tener la suerte de poder seguir trabajando en el club, que es mi segunda casa y estoy feliz”, declaró.

Finalmente, reflexionó sobro lo vivido en su despedida del deporte profesional.

“Fue una noche que disfrute mucho a pesar de llorar como un salame, disfrute muchísimo y no encuentro las palabras para agradecer esto, nunca me imaginé un partido como este”, concluyó.