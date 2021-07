El Curettismo analizará qué hacer y si apoya algún sector en las elecciones PASO

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Ariel Zvenger, destacó el gesto del ex intendente Ricardo Curetti, quien decidió no participar del armado de lista para buscar una unidad, que aun así no se consiguió.

Gesto

Al ser consultado al respecto, Zvenger, expresó: “Primero que nada quiero destacar el gesto de Ricardo Curetti, ha sido uno de los más importantes en búsqueda de la unidad del peronismo en el partido de Patagones. Decidió dejar el espacio para que las diferentes agrupaciones puedan armar una lista de unidad. Me parece que es un gesto para destacar, pero lamentablemente no alcanzó para que haya una sola lista”.

En este orden, comentó que “desde el Consejo de Partido y desde el Congreso, que se realizó nivel provincial, lo que se pedía era el esfuerzo máximo para lograr la unidad, es lo que ha hecho nuestro espacio con mucho sacrificio. Nuestro líder tuvo un gran gesto, pero también hay que destacar la actitud del Consejo de Partido del PJ local, que llamó a todas las agrupaciones para lograr un acuerdo y vuelvo a repetir, lamentablemente eso no ocurrió”.

En los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires “estuve reunido con la vicepresidenta del PJ a nivel nacional, Cristina Álvarez Rodríguez y también nos pidió trabajar para lograr la unidad del Frente de Todos y es lo que hicimos, pero lamentablemente habrá internas”.

Justamente, al referirse a estas internas, expresó: “No es lo que nos gusta, en nuestro distrito nos conocemos todos, las internas no son buenas, los resultados nos han dado la razón en 2017 y 2019. Sabemos lo que pasó, ahora veremos cómo termina todo esto”.

Al preguntarle sobre las elecciones PASO que se vienen y el posible apoyo del Curettismo, Zvenger adelantó que “en estos días tendremos una reunión de la agrupación, pero creo no vamos apoyar a ninguno de los dos sectores. Definiremos la actitud que vamos a tomar, pero nuestra idea era la lista de unidad. Además no tenemos candidatos del riñón de Curetismo”.

De todos modos, “tenemos buena relación con los diferentes sectores que se enfrentan en la interna”, finalizó Ariel Zvenger.