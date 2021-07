Ataque con una tijera: la víctima está enfurecida con la Justicia

Malén Calvo, la joven de 19 años que fue asaltada y sufrió cortes con una tijera en la Terminal, hoy fue notificada de que le dieron un mes de prisión preventiva a su principal agresora y habrá cuatro para investigar.

Esto despertó la furia de su familia, ya que creen que Melinda alías "Teffany" que fue quien le apuñaló la cara, estará 30 días en prisión y cuando se enfríe su caso volverá a circular por las calles.

La víctima habló con NoticiasNet y comentó: "Para mí es injusto porque yo tengo mal la cara y perdí mi trabajo, porque hubo dos días que no pude ir y tomaron a otra chica. Ahora tengo que andar haciéndome análisis, radiografías en la espalda para ver si no tengo una lesión en la columna, me tengo que hacer análisis de VIH porque esta chica es portadora de VIH y tengo que andar para todos lados".

Amplió que también debe comprarse medicamentos con su propio bolsillo y cremas para la cara, dado que ya no puede mirarse al espejo como antes. Para colmo, aunque por sentido común cae de maduro que necesitaría asistencia psicológica, recién hoy se la ofrecieron.

Planteó que además le cuesta salir de su casa sin tener miedo, mientras que "Teffany" se encuentra relajada, "como si estuviera en Disney".

Para la chica "se normalizaron los robos", habida cuenta de que esta chica tenía pedido de captura en otra ciudad y contaba con varios antecedentes. De hecho, señaló que ya apuñaló a una jovencita en el 20 de Junio, pero no se animó a presentarse en la comisaría.

Y se sumó a la visión popular de que la violenta ladrona "estaría tras las rejas si le hace esto a la hija de un juez". Al tiempo que lamentó que a ella le dieron una calificación de lesiones leves, cuando fue un corte profundo en el rostro. "Creo que si me hubiera clavado la tijera en el ojo capaz que también ponían lesiones leves", graficó.

"Esta mujer no tiene noción de lo que hace, no va directamente a robarte sino que va a apuñalarte y a reventarte a palos", recalcó y completó: "Es un peligro para la sociedad".

El juez de Garantías es Juan Pedro Puntel, mientras que las responsabilidades en la Fiscalía recaen sobre Yanina Estela.