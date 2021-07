“Me desmayo”: la reacción de Nicole Neumann si Urcera le propone matrimonio

“Estoy viviendo un gran presente a todo nivel, estoy muy contenta”, aseguró Nicole Neumann en una entrevista con Intrusos. Afirmó estar muy feliz por su noviazgo con Juan Manuel Urcera, el piloto de Turismo Carretera.

Cuando le consultaron si se iba a casar, la ex conductora de Santo Sábado respondió: “¿De dónde sacaron que me quiero casar y tener hijos?”. Fue entonces cuando le dijeron que había fuertes rumores de que su actual pareja estaba por proponerle formalizar su relación. “Me desmayo. No sé nada, pero me derrito de amor. Si lo supiera tampoco lo diría, pero que yo sepa no”, respondió Neumann.

Asimismo, señaló que no le parece mal que Juan Manuel decida no hablar con la prensa: “La gente que no eligió estar en el medio no tiene por qué someterse. Él eligió hacer otra cosa y está bien. Por ahí algún día está predispuesto y al otro no. Por ahí no tiene tiempo para parar a hablar”.

Por otro lado, explicó que ya lograron vender la casa que había compartido con su ex, Fabián Poroto Cubero, el padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna: “Ya vendimos y ya encontré una nueva casa donde vamos a vivir con las chicas. Estoy haciendo malabares para mudarme”. Sin embargo, señaló que por el momento no compartirá su nueva vivienda con Urcera: “Sólo me mudo con mis tres hijas”.

La modelo ya había hablado sobre la posibilidad de casarse. “No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas”, había afirmado Nicole. Luego, agregó: “Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar“.

También se refirió al viaje que realizaron con su pareja y sus hijas al Sur: “Estuvimos todos esquiando juntos la semana pasada... Estuvo bien, fue muy lindo, nos divertimos muchísimo. La nieve con los chicos es un gran plan. Y que la pasemos bien todos es una condición”. Tanto Neumann y Urcera habían compartido algunas postales de esta escapada a San Martín de los Andes a través de las redes sociales.

“Aprovechando la semana de descanso. Unos días de ski para recargar pilas y encarar con todo la segunda etapa del año”, escribió el deportista en su cuenta oficial de Instagram al publicar unas fotos en las que aparecía con la modelo.