ATSA anunció que va al paro por 24 hs y exigen convocatoria urgente a paritarias

En reclamo de una convocatoria urgente a paritarias, y en una muestra de la falta de respuestas de las cámaras empresarias, la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial Río Negro, se pliega a la medida de fuerza nacional por 24 horas convocada por la Federación de Sanidad.

“Lo único que tenemos son faltas de respeto, somos invisibles a los ojos de las cámaras empresarias. Hicieron una oferta informal del 30%. La semana pasada, el Indec informó que la canasta básica subió un 50%”, aseguró la secretaria general de ATSA Río Negro, Gloria Ovejero.

Según graficó la dirigente rionegrina, las cámaras esgrimen que “los números no les dan”. “El personal de salud trabajó de forma denodada, pero no puede ser que la variable de ajuste sea siempre el trabajador y la trabajadora”, remarcó. Y cerró: “Si nos vuelven a dictar una conciliación obligatoria, no nos permitirían tener nuestro derecho al reclamo democrático”.