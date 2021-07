Ordenamiento de carros gastronómicos, un debate que en breve se reactiva

La Ordenanza para regular el funcionamiento de los carros de comida de la ciudad de Viedma se encuentra paralizada por la pandemia, pero en breve regresará la discusión, motivo por el cual los emprendedores solicitan algunas certezas.

Si bien el sector tuvo una buena temporada durante el verano, los emprendedores consultados comentaron que aún no se concretaron algunas obras previstas antes del traslado como la construcción del playón para permitir el libre acceso de todas las personas, incluidas quienes tienen movilidad reducida y sobre todo la evacuación de las aguas grises.

Ordenanza

Al ser consultado por el tema, Santiago Guenumil informó que “la Ordenanza en principio quedó trabada antes del debate parlamentario, ahora que están bajando los casos de contagio de COVID19 seguramente se retomará el debate, por eso la idea es reunirnos con algún concejal y avanzar”.

En este orden, comentó que “nosotros planteamos dos grandes temas, uno tiene que ver con cómo va a funcionar el sistema de designación de lugares, porque no aparece en la Ordenanza y creemos que no puede salir una norma que no especifique cómo será la forma para acceder y la renovación”.

El objetivo “es evitar arbitrariedades por parte del Ejecutivo, creemos que el uso del espacio público debe ser equitativo para todos y con normas claras. Hay que clarificar qué tiempo tendrá el emprendedor, para qué tipo de personas -físicas o jurídicas-, si el acceso será por licitación o contratación directa, etc”.

El otro tema “es cómo van a funcionar, cuestiones sanitarias, legales, de personas físicas, etc”

Además, “hay que dejar claras las normas sanitarias porque la Ordenanza dicen que los carros deben estar forrados en acero inoxidable, pero hay otras formas aprobadas por la ANMAT -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología- que no están en la Ordenanza”.

Por otra parte, “habría que hablar de lo que no nos falte algún tipo de línea de crédito para poner al día los carros, en caso de que nos falte algo para cumplir la Ordenanza”.

Obras

Asimismo, señaló que “algo muy importante y que no es parte de la Ordenanza es que firmamos un acta compromiso con el Municipio que decía que iban a realizar una serie de obras, una que nos interesa y mucho es el desagüe de aguas grises, otro tema la accesibilidad para gente de movilidad reducida, es importante que estén estas obras que hoy no están”, afirmó Santiago Guenumil.

Para finalizar, sostuvo que “se nos elevó el cánon, haciendo números calculamos que lo que ingresa por año, de los 15 carros que somos, son unos 2 millones de pesos. Estamos bajo norma municipal que es una tasa, si aportamos, una parte de ese dinero debería ser para obras del lugar, que repito no se han hecho”.