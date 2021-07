Cosas que no funcionan contra el covid-19, pero que seguimos haciendo

Mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos, usar mascarillas. Los médicos y autoridades de salud lo han repetido hasta el cansancio y, hasta ahora, junto con la vacuna de covid-19, son las reglas de oro para navegar esta época de pandemia que nos tocó vivir.

Pero no es lo único que hemos hecho para protegernos.

En aras de una reapertura, los países han adoptado una serie de medidas como tomar la temperatura en lugares públicos, instalar estaciones de desinfección con tapetes y hasta cabinas. En casa la limpieza se ha vuelto algo central: desde los zapatos, pasando por la ropa y las bolsas de la compra.

¿Cuán efectivo es todo esto realmente frente a covid-19? Hablamos con varios médicos sobre estas medidas.

Alfombras de desinfección - cubrirse los zapatos - desinfectar las suelas

En algunos países es común ver a la entrada de recintos privados y públicos una serie de tapetes por los que las personas deben pasar en un orden específico. Suele haber dos o tres y uno de ellos contiene una solución desinfectante. También, en algunos lugares, ofrecen a las personas una especie de polainas desechables para cubrirse los zapatos, o directamente le piden a la gente que se aplique desinfectante en las suelas antes de entrar. De igual forma, ciertos lugares han adoptado la práctica de desinfectar llantas o autos completos con aspersores.

¿Funciona contra el covid-19?: El consenso entre los expertos que consultamos es que no funcionan estas medidas contra el coronavirus, pero que desinfectar los zapatos o dejarlos a la entrada de la casa puede evitar que entre la suciedad y contaminantes.

Limpiar las bolsas de la compra

En marzo del año pasado supimos que el covid-19 podía sobrevivir en superficies hasta por tres días. Posteriormente los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que el coronavirus no era fácilmente extendido por las superficies.

¿Funciona contra el covid-19?: Los expertos que consultamos dicen que no, pero hay discusión.

"La probabilidad que el virus esté pegado en la bolsa es baja y despegarlo no es fácil porque sale de a pedacitos. Para que te contagies, y te pueda contaminar (si el virus estuviera ahí) habría que soplar la bolsa", explica la Dra. Gutiérrez. "Lo que sí es importante es lavarse las manos después de coger las bolsas. No son las bolsas las que trasmiten, son las manos".

Tomar la temperatura

¿Te han tomado la temperatura en la muñeca usando un termómetro sin contacto? Algunos lo toman en la frente y otros se confían de cámaras térmicas.

¿Funciona contra el covid-19?: No. "Ni en la muñeca ni en ninguna parte. Una razón es porque, en general, el virus no es un virus altamente productor de fiebre. En muy pocos casos está uno produciendo fiebre y cuando uno tiene fiebre se siente mal, es probable que no salga a la calle".

Oxímetros: medir la saturación de oxígeno

Hay un dispositivo médico que se puede poner en un dedo y mide el nivel de oxigenación en la sangre. La baja saturación de oxígeno es un síntoma posible entre los pacientes de covid-19. Se considera baja oxigenación si está entre 95 y hacia abajo.

¿Funciona contra el covid-19?: No. "Es raro, muy raro, que una persona tenga lo que se llama la hipoxia dulce, es decir, que ya esté desaturando y que esté caminando como si nada. No, eso es rarísimo", explican.

Barreras

Bancos, supermercados, restaurantes, y otros establecimientos públicos están usando barreras de plástico o plexiglass para promover la distancia y separar los espacios.

¿Funciona contra el covid-19?: "Sí, cualquier método de barrera funciona", afirma Gutiérrez. Explica que lo que se pueda usar para bloquear que las gotículas de la respiración de una persona pasen a otra, va a prevenir el contagio. Es el principio por el que funcionan las máscaras (adecuadas y bien ajustadas).

Quitarse la ropa al llegar a casa y usar ropa antifluídos

¿Funciona contra covid-19?: Depende. La ropa antifluídos sí ayuda a que el virus no se pegue al tejido. Las que usan los médicos y personal de salud no debe salir del hospital, pues estas personas están expuestas a altas cargas virales de pacientes covid-19 durante largos periodos. También funciona para personas que están en ambientes concurridos. "Pero si uno llega de la calle y que tenga que cambiarse de ropa, no", concluye el Dr. Rosselli.

¿Que sí funciona contra el covid-19?

Evitar las conglomeraciones, privilegiar las actividades al aire libre y no los espacios cerrados, evitar las reuniones con muchas personas y sí, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y usar mascarillas.