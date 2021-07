La ganaron al frío: Goliat y Only Beach gritaron campeones en el beach handball

Los equipos de Deportivo Goliat en damas y Only Beach en varones se coronaron campeones del Torneo de Invierno de beach handball que se desarrolló durante el fin de semana en Viedma.

El certamen relámpago tuvo lugar en el cajón de arena ubicado detrás del gimnasio Anexo y contó con participación de once conjuntos, siete en la rama masculina y tres en la femenina.

Las chicas disputaron la competencia en una zona única y el campeón también fue el Gigante viedmense, tras imponerse en todas sus presentaciones.

Con respecto a los chicos, el campeonato estuvo dividido en dos grupos. En el A, actuaron Diosito y La Sub 21, Goliat, Sattor Beach Handball y Gigantes, mientras que en el B se medirán Sol de Mayo, Only Beach y Villa Congreso.

En el encuentro final, la formación de Only Beach gritó campeón al imponerse 2-1 ante el equipo de Sol de Mayo.

Cabe remarcar que este Torneo de Invierno fue organizado en forma conjunta por la Federación Rionegrina de Handball, la Asociación Civil Viedmense y la Municipalidad de Viedma, como aperitivo de la Liga de Beach Handball que iniciará en agosto.

Todos los resultados:

Goliat 2 - ACHV 0 - Fem Zona única

Disosito 0 - Goliat 2 - Masc Zona A

Sol de Mayo 2 - Only Beach 1 - Masc Zona B

Sattor 2 - Gigantes 0 - Masc Zona A

ACVH 1 - SP Team 2 - Fem Zona única

Villa 2 - Sol de Mayo 0 - Masc Zona B

Gigantes 0 - Goliat 2 - Masc Zona A

SP Team 0 - Goliat 2 - Fem Zona única

Sattor 0 - Goliat 2 - Masc Zona A

Only Beach 2 - Villa 0 - Masc Zona B

ACVH 2 - SP Team 0 - Fem zona única

Gigantes 1 - Diosito 2 - Masc Zona B

Goliat 1 - Only Beach 2 - Masc

Sattor 0 - Sol de Mayo 2 - Masc

Villa 1 - Sol de Mayo 2 - Masc

Sattor 2 - Diosito 1 - Masc

Goliat 2 - ACVH 1 - Fem

Only Beach 2 - Sol de Mayo - Masc

SP Team 0 - Goliat 2 - Fem