Abigeato: "ahora le toca a la política brindar una solución", afirmó Carmody

El presidente de la Asociación Rural de Carmen de Patagones, Hipólito Carmody, se reunió con el intendente José Zara y planteó la preocupación de los productores ante los hechos de abigeato que se han registrado en la zona rural de la ciudad cabecera de distrito.

Situación

En conversación con Noticias, Carmody comentó que está el caso de un productor que sufrió siete casos de abigeatos el año pasado y uno en lo que va de 2021.

Producto de esta y otras situaciones similares en el transcurso de los últimos días “estuve reunido con el comisario de la Policía Rural, Mauricio Gallinal. Fue de manera personal el lunes en la rural cuando él tomó conocimiento del tema, al otro día, el martes, estuvimos con el Intendente José Zara y funcionarios”.

En este orden, reconoció que “en el tema de las denuncias uno siempre sugiere que se hagan, porque después viene alguien del Gobierno de la Provincia dice que en Patagones no hay delito y no bajan recursos, no hay patrulleros. Por eso sugerimos que se haga la denuncia, pero no sé porqué no se hace, pero hechos hay. De todos modos eso es un tema que se deberá charlar hacia el interior de la Asociación “, aseguró el titular de la Rural.

Perdidas

Al preguntarle por las perdidas en un caso de abigeato, comentó que “si es una vaca preñada estamos hablando de un piso de 70 mil pesos, que es lo que vale en el mercado, pero a eso debemos sumarle más, en caso de que el productor haya invertido en genética”.

De todos modos, “lo que más perdida genera es la reincidencia, tenemos el caso de un productor que el año pasado le faenaron siete animales y ahora uno. En este caso vemos que de manera constante le están robando”.

Inversión

Para la cría de un animal “son tres años de inversiones, porque que hay que preñar la vaca, luego hay que destetarla y cuidar que al ternero no se lo coma un puma o un perro silvestre. Después hay que sembrar avena para que ese ternero se recrié o comprar pasto o hacer la terminación a grano, la verdad que es grande la inversión en tiempo y en dinero para que después venga alguien y se lleve todo ese trabajo”.

Esta situación fue expuesta al Intendente por los propios protagonistas. "Fueron ellos quienes hablaron y explicaron la situación, ahora le toca a la parte política brindar una solución. Nosotros no podemos señalar a nadie ni hacer justicia por mano propia, ahora será la Patrulla Rural, la Policía Comunal o el Intendente quienes deberán darnos respuesta”.

Para finalizar, al preguntarle por los controles, Carmody señaló que “el partido es muy grande y tiene muchos puntos ciegos, no es fácil controlarlo, tal vez la tecnología pueda llegar a darnos una mano. Son 3 mil kilómetros de caminos vecinales y muy difícil el control”, aseguró el productor.