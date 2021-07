El trasfondo del video: Galiano denunció a un Pablo Escobar argentino

El abogado viedmense Ignacio Galiano, radicado en La Plata, fue tapa de los diarios luego de la viralización de un video donde lo amenazaron de muerte. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Florencio Varela.



A más de 920 kilómetros de distancia de la capital rionegrina, faltaba el contexto de la estremecedora filmación.



NoticiasNet logró una entrevista exclusiva con el hombre de leyes, en la cual sintetizó todo lo que ocurrió, sin muchos detalles porque está todo en plena investigación. De hecho, nuestra conversación fue apenas minutos después de una audiencia vía Zoom por este caso.



Aunque el título de la crónica parezca exagerado, el letrado afirmó que se metió en desenmascarar a uno de los traficantes más grandes del país.

El Pablo Escobar argentino se trata del protagonista de una banda que tenía una red de laboratorios de cocaína en la zona metropolitana, cuyo epicentro estaba en el exclusivo Olivos Golf Club del partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

También tenía un procesamiento dictado en 2016 por intentar entrar desde México casi 700 mil dólares de posible origen delictivo. Como si fuera poco, fue indagado en otro expediente el 22 de diciembre de 2016 como integrante de una banda de traficantes de dinero directamente conectada con agentes de la ex Side y hasta con la desaparición de un financista, de quien no se tienen rastros desde el 9 de marzo del 2015.

¿Pero cómo llegó Galiano a esta película de terror? El abogado pidió no ahondar en el nexo, pero podemos decir que fue por un contacto estrecho.

En cuanto al video donde se ven amenazas, expuso: "Me citaron para una defensa penal que al final era falsa, me citaron sin saber lo que iba a pasar, como cualquier abogado que lo llaman a la noche y le preguntan si está trabajando. Me preguntaron si podía ir hasta Florencio Varela para agarrar una causa de Capital, les dije que no tenía problema, agarré el auto, fui hasta ahí y me dijeron que frené enfrente de una iglesia grande sobre la avenida".

Se dirigió hasta una zona con poca visibilidad y cuando subió al auto vio una cara conocida. "Me di cuenta que estaba Oli, que en realidad se llama Darío, que empezó a amenazarme, él quería demostrarle al Pai Richard de La Plata que él no me había dado el teléfono cuando sí me lo había dado. Empezó a golpearme, a amenazarme y después hay una interna de estupefacientes de la cual habla donde hay un tal Pablo (el Escobar nacional)".

"Hoy es un milagro que esté vivo, hasta el día de la fecha sigo pensando ¿Cómo pude salir de ese lugar, cómo hoy me encuentro vivo? Realmente, la única conclusión que pude sacar es que tengo un Dios aparte que me cuida" sostuvo.

Consultado sobre los 300 mil pesos que luego elevan a 400 mil, que debería devolver el doctor, indicó: "Está hablando de una causa falsa, donde supuestamente le jodo 300 mil pesos para defenderlo. La pregunta del millón es ¿Cómo logró estar en la calle si no lo defendió otro abogado? Yo lo defendí en una causa judicial en Avellaneda, lo asistí y fue beneficiado de la libertad".

De acuerdo al abogado, hace referencia a ese monto por un viejo pedido de comprarle un auto al pai, "el cual no tengo esos recursos económicos ni le iba a comprar un auto que ni me interesaba".

Respecto a cómo le llegó el video, relató que se lo pasó un muchacho que estuvo privado de su libertad con el que entabló una buena relación. Es decir, entre Oli y otras personas del ambiente delictivo se fueron intercambiando el material, hasta que llegó en manos de Galiano.

En el trasfondo de la situación, "el Pablo Escobar argentino está nombrado en las mismas amenazas y más adelante esto va a tener una explicación mucho más profunda, en la cual van a poder entender el rompecabezas que hoy no se puede entender. Todo está en investigación, está en la Justicia y confío en que hará lo que tenga que hacer y resguardar mi integridad física sobre todas las cosas".

Para el viedmense, "veo muy lenta y muy despreocupada a la Justicia cuando una persona estuvo a punto de morir, el hecho es grave y también es preocupante que no le den la bola suficiente. Uno tuvo la oportunidad de poder contar la historia de lo que sufrió, pero otra persona en Florencio Varela apareció en el Riachuelo de Quilmes, y así aparecieron un montón de personas que ni siquiera saben por qué están muertas. A la Justicia no le preocupa esclarecer los hechos".

Hoy está pidiendo a viva voz una custodia policial, "porque tengo miedo de que se concrete algunas de las amenazas, tengo miedo de aparecer muerto, realmente es gente peligrosa. Es gente que puede sorprender desde su maldad y desde sus allegados".

Y citó que la Policía Bonaerense ha sido corrompida por toda esta mafia, dado que "muchas veces se alía para generar beneficios económicos y terminan inventando causas para poder generar que te maten o que te metan preso y te llevan a una cárcel para matarte".



Crimen de un financista

El 28 de octubre de 2019, el financista Diego Xavier Guastini apodado "Dolarín" fue ejecutado por un sicario. Le acertó tres tiros en el cruce de las calles General Paz y Saavedra -a la vuelta de la municipalidad de Quilmes- donde murió antes de que el SAME pudiera llevarlo al Hospital Iriarte.

El portal Telecreativa.com, mencionó que el nombre de Guastini comenzó a resonar el 9 de marzo de 2015 cuando su amigo Hugo Díaz se fue de la oficina que compartían en la calle Florida 520, del centro porteño, para nunca más volver. La fiscal Estela Andrades no pudo determinar si Díaz desapareció o lo hicieron desaparecer, pero la oficina en cuestión era una cueva.

Guastini y Díaz eran financistas que se movían por fuera del mercado legal. Un tercero completaba ese negocio: Luciano Viale. Este joven era hijo de Pedro "Lauchón" Viale, un espía asesinado en un operativo antinarco por el Grupo Halcón, y hermano de Alan Viale, también exSIDE, condenado por un jurado popular por matar a su novia el 24 de noviembre de 2015 en La Reja.

La fiscal Andrades descubrió que Díaz, el socio de Guastini, tenía un cheque que le había entregado Damián Stefanini, otro financista del que no se sabe casi nada desde el 17 de octubre de 2014, cuando lo vieron por última vez en Tigre. Lo último que se supo fue que le transfirió el 23 de octubre de 2012 unos U$S 150.000 al exfiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, hallado muerto el 18 de enero de 2015.

Por esa cueva, además, Guastini habría pasado los 1.524.715 euros y 1.443.030 dólares que sus mulas movieron en diversos viajes entre la Argentina, México y España entre 2012 y 2014 si no las hubieran detenido los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Este año, finalmente, el financista fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso -en un juicio abreviado- como jefe de esa asociación ilícita.

Otro de los jefes de esa banda era justamente nuestro Pablo Escobar. Es decir, todos los caminos conducen a Roma, o en este sentido a la oscura figura del mencionado Pablo.