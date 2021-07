Una novela para Netflix: un capítulo más entre el taxista, una mujer y un prefecto

Denuncias de amenazas con un arma de fuego, acoso, falso testimonio, hay varias acusaciones graves entre un taxista, una mujer y un prefecto. Sin embargo, los mismos protagonistas le pusieron un tono novelesco.

Ahora Agustín Anduelo denunció con nombre y apellido al prefecto que le habría puesto un arma en el cuello y desestimó lo que dijo su ex pareja, respecto a que la acosaba. Otro detalle es que ambos aún siguen casados legalmente.

El taxista citó la noticia de ayer de este medio y dio su versión de los hechos. "Ahora recibí una denuncia de mi mujer legal, de que soy un acosador, mostrando fotos de que la persigo, que no la dejo salir de su casa ¿En qué momento? Ustedes analicen todas estas conversaciones con ella, hasta el día 26 y 28 de junio, donde me amaba, donde me quería ver y ella misma me invitaba a su casa" detalló.

Sin pelos en la lengua, el muchacho expuso: "Resultó que lo denuncié a su querido pololo, Pablo Añiñir, que es ayudante de tercera de la Prefectura Naval de Carmen de Patagones. El cual me puso una 9 milímetros en el cuello, para amenazarme de que me aleje de ella y ahora resulta que soy un acosador. Ustedes mismos van a analizar estas conversaciones con ella, por Telegram y por WhatsApp ¿Dónde está el acoso?"

En las capturas de chats entre la mujer llamada Yiyi Valdivia y Anduelo, habrían pactado verse en sus ratos libres.

"Acá supuestamente no entiendo cómo soy un acosador, si el mismo día 25 junio me está diciendo que sólo le importa verme" referenció el chico.

"Venís a casa y listo, solucioné" fue otra de las supuestas conversaciones.

Todo se pudrió cuando se efectuó una denuncia mediática contra Añiñir. Allí Yiyi le recriminó: "¿Vos sos boludo o te haces? ¿Vos fuiste a Mapuchito a contar la historia, por qué no contaste toda la historia Agustín? Agarrate con la que se te viene". También se menciona un viaje a Puerto Madryn que ahora quedó suspendido.

La mujer en su Facebook, de forma pública, le quitó veracidad a la producción de este culebrón y adjudicó que está todo montado con Photoshop.