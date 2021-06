Matías Eidintas: "sabemos que todos le quieren ganar al puntero"

Matías Eidintas se refirió a la motivación de los rivales que se miden con la formación capitalina en la Liga Argentina y expresó que "es un condimento especial, sobre todo para los rivales porque todos le quieren ganar al puntero. Perdimos pocos partidos y no fue porque jugamos mal, sino porque el otro equipo hizo un gran trabajo para superarnos".

El conjunto capitalino hizo su estreno con victoria sobre Racing de Chivilcoy 82-66 el lunes, mientras que el martes animó un choque muy parejo ante el local Lanús, que terminó perdiendo en la última bola 78-76. De todas maneras se mantiene en la cima de la zona.

"En esta burbuja empezamos con dos partidos muy importantes. En el primero jugamos muy cómodos, con buenos pasajes y fue muy positivo después de un mes y medio de parate. Esa victoria nos dio un golpe de energía y confianza para encarar el segundo contra Lanús", manifestó.

Eidintas también se refirió a la ajustada caída ante el Granate. "En el segundo partido también mostramos buenos pasajes, aunque estuvimos un poco desconcentrados en la defensa. Ellos nos complicaron con jugadores que no teníamos en el libreto, pero fuimos pelota a pelota y tuvimos la última jugada para empatarlo y no pudimos. De todas maneras fue un buen desempeño".

Depo Viedma regresará a la acción este jueves, cuando se mida a las 13 en el estadio Antonio Rotili ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Más allá de las adversidades y los problemas que tuvimos en el último tiempo, nos pusimos fuertes y nos unimos como grupo. Pese a la derrota ya estamos mentalizados en el juego contra Gimnasia", concluyó.

SEDE LANÚS



Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Viernes 11/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús