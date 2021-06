Depo Viedma peleó ante Lanús pero cayó en la última jugada

Depo Viedma cayó 76-78 ante Lanús, en la segunda presentación de esta nueva burbuja de Liga Argentina que se disputa en esa ciudad bonaerense. Ambos equipos ofrecieron un partidazo, que se definió en la última bola.



En el conjunto capitalino, se destacaron Ayan Nuñez de Carvalho con 14 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias; Matías Eidintas con 13 tantos, Jamaal Levy con 5 puntos y 13 rebotes y Lorenzo Capponi con 11 puntos (3/4 T3).



En Lanús, los mejores fueron Leon Gilmore con 17 puntos y 9 rebotes y Martín Franchino, saliendo desde la banca con 14 tantos y 11 rebotes. Los acompañaron Andrés Mariani con 14 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias y Justin Everett con 13 puntos y 9 rebotes.



El duelo se planteó muy igualado desde el inicio, jugado con intensidad y alta efectividad. La primera mitad fue de rachas. Empezó mejor Lanús (12-21), pero Viedma se recuperó y lo dio vuelta para irse al descanso 45-40 arriba.



El trámite se mantuvo parejo en la segunda mitad, hasta que apareció Mariani con 8 tantos al hilo para poner al Granate arriba por 6 (64-70).



Ese pasaje del último cuarto resultó determinante. Viedma luchó hasta el final para intentar quedarse con el duelo. Incluso tuvo la última bola de la noche para forzar el suplementario, pero no pudo convertir y sufrió su cuarta derrota en lo que va de la temporada.



El próximo partido de la sede será el jueves 10 a las 13, con Gimnasia de La Plata.



Fotos: Tatiana Fantoma, para Prensa Lanús

Estadísticas: http://www.fibalivestats.com/ webcast/ADC/1883150/

SEDE LANÚS



Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Viernes 11/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús