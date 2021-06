Vuelve el Torneo Federal A: repasá el cronograma de la séptima fecha

El Torneo Federal A de fútbol confirmó su regreso a las acciones para la próxima semana y Sol de Mayo lo hará enfrentando como local a Huracán Las Heras de Mendoza.

El encuentro se disputará el lunes a partir de las 15 en el estadio de Deportivo Patagones y será arbitrado por el marplatense Marcelo Sanz.

El equipo viedmense marcha sexto en la Zona 1 con 10 unidades. Si bien viene caer 2-0 ante Camioneros en su última presentación, se mantiene en puestos de clasificación.



Programación de la fecha 7 - Zona 1

Lunes 7

15.00 - Dep. Madryn vs Camioneros - (Sergio Testa)

15.00 - Independiente (Ch) vs Villa Mitre (BB) - (Maximiliano Macheroni)

15.00 - Sol de Mayo vs Huracán (LH) - (Marcelo Sanz)

15.00 - Olimpo (BB) vs Juventud Unida - (Luciano Julio)

16.00 - Estudiantes (SL) vs Desamparados (SJ) - (Jonathan Correa)

Martes 8

14.00 - Cipolletti vs Ferro (GP) - (Fernando Marcos)

14.30 - Ciudad de Bolívar vs Círculo Deportivo (O) - (Bruno Amiconi)

15.00 - Sp. Peñarol (SJ) vs Sansinena (GC) - (José Díaz)

Posiciones de la Zona 1