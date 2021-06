Policía con miedo en las 1016: ¿Qué va a pasar si me matan algún nieto?

Un policía a punto de retirarse, que vive en el barrio 1016 Viviendas, está atemorizado por su familia, ya que le han baleado la casa reiteradamente.

En diálogo con El Delitómetro, dijo: "Estoy indignado, estoy pasando una situación muy preocupante acá en Las 1016. Como todos sabemos, andan todos los días a los tiros. Usted sabe que fui a hacer una denuncia, porque me tirotearon la casa, con seis disparos. Al estar ingresando yo, me dispararon seis veces con una 9 milímetros y los proyectiles dieron todos en el paredón".

Seguido a esto, lo volvieron a amenazar, por lo que solicitó una custodia en su domicilio "y la Doctora Frandsen dice que todavía no es necesario la custodia ¿Y si mata a alguno de mis nietos usted se va a hacer cargo Doctora? Hablé con el subcomisario, que te está hablando y está con el teléfono en la mano, terminé discutiendo porque estoy muy caliente".

Amplió en ese sentido: "Los jefes cuando están allá arriba se creen que tienen a Dios agarrado, se creen que son más que nosotros. Los subalternos somos los que sufrimos, ellos están panza arriba detrás de un escritorio, cuando uno le pide una ayuda como colega se lavan las manos".

"Estoy muy preocupado y le digo a la Doctora Frandsen ¿qué va a pasar si me matan algún nieto o le pegan un tiro a una de mis nueras? Doctora Frandsen, póngase en mi lugar" remarcó.

El empleado policial añadió que tiene identificado a los malvivientes y su denuncia fue con nombres y apellidos. "El pibe que me tiró ayer, salió de estar preso hacía cinco horas y a la noche me tiroteó. Entonces, ¿quién está haciendo las cosas mal?"

"La Justicia no hace nada, se sacan fotos con armas, se sacan fotos con todo y no agarran a nadie" apuntó con gran enojo y completó: "Seguramente los jefes me van a llamar por teléfono, me van a decir ¿qué estás haciendo? No me importa, primero mi familia señores".

"Yo vivo abajo y arriba viven mis nietos, anoche si hubieran levantado un poquito más la mano tiran un tiro para la casa de mis nietos, a las 8 y media de la tarde" finalizó.