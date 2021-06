Viajar en pandemia: qué dice la declaración jurada que firman los pasajeros

Para poder viajar al exterior, los argentinos desde hace meses deben cumplir con una serie de requisitos, en el marco de la pandemia mundial por Coronavirus. Uno de ellos es entregar firmada la Declaración Jurada en la cual indican su estado de salud de los últimos días y quedan a disposición de las decisiones que el Estado Nacional resuelva.

De acuerdo a las medidas sanitarias recientemente adoptadas para evitar el ingreso y propagación por el país de la peligrosa variante Delta, se redujo el cupo diario de ingreso a la Argentina de pasajeros que se encuentren en el exterior. Por vía aérea el cupo de pasajeros que puedan entrar pasó de ser 2 mil a 600 diarios y esto generó una ola de quejas y reclamos. ¿Pero realmente no se había informado a los viajeros que cabía esta posibilidad?

En la Declaración Jurada que firman quienes viajan al exterior se explicita que "se aceptará las disposiciones del Estado Nacional" en el marco de la emergencia sanitaria, y que "se asumirán los costos y responsabilidades que de ello surgiera".

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró: "Con el cupo dispuesto de ingresos de 600 personas diarias se retrasará un poco el retorno de las personas que viajaron al exterior" y aclaró que "todos van a poder volver", pero que lo harán "de forma controlada y ordenada a fin de lograr el cumplimiento efectivo del aislamiento".

“La gente tendrá que esperar que la aerolínea le asigne vuelo y en ese vuelo también habrá mucha gente esperando. No es que me lo pase bien diciendo esto, pero son las consecuencias de cuando uno decide viajar en pandemia. Todavía esto no se terminó. Cuando uno decide viajar sabiendo que el mundo es un lío, pueden pasar estas cosas. De hecho uno firma una declaración jurada en Ezeiza aceptando las condiciones que el Estado ponga en tu reingreso y las consecuencias económicas”, subrayó.

La principal preocupación de las autoridades es la variante Delta (originaria de la India), que por sus altos niveles de contagiosidad -es 60 por ciento más transmisible que la variante Alfa (británica)-, ya encendió las alarmas en todo el mundo.

Tal es así que, el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2252/20 establece además que quienes regresen del exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto, deberán aislarse en hoteles o en sus casas, según lo determine cada gobierno provincial de acuerdo al resultado de la prueba PCR, durante al menos 10 días.