Usurpaciones: Los terrenos no serán restituídos en lo inmediato al dueño

Tres hombres fueron condenados por el delito de usurpación de terrenos privados a la vera de la intersección de las rutas provincial 1 y nacional 3, en Viedma, según un fallo emitido días atrás por la jueza Daniela Zágari.

En el fallo se hace referencia a que “frente a la referida prueba de cargo, no han quedado dudas de que los acusados sabían que no tenían derechos sobre el predio, que ingresaron cuando no había nadie en el lugar y que por tal situación de hecho quien gozaba de la posesión, no pudo oponerse oportunamente al ingreso.

La jueza indica que “las probanzas aportadas por la defensa en nada conmueven la conclusión apuntada ni han logrado desacreditar a los testigos de la acusación”.

Insiste que “más allá de consideraciones generales sobre cuestiones referidas al reclamo de viviendas, ni los testigos pudieron aportar información relacionada a si (los condenados) han estado anotados, y han cumplido los mecanismos que el municipio de Viedma tiene instaurados al respecto, y que hayan pasado años transitando ese proceso para acceder a la vivienda, esperando en vano y sin respuestas

Respecto de lo planteado por el defensor, Zágari observa en la sentencia que carecían de vivienda, en una situación de pandemia, que no es esta una discusión sobre el derecho a la propiedad sino sobre el derecho al acceso a la vivienda y la necesidad de la gente, que nada tiene que ver con el dolo requerido por la figura penal de aplicación ni tampoco con el bien jurídico protegido por el art. 181 del Código Penal”.

Agrega que los acusados “aprovecharon la ausencia de los poseedores para despojarlos del inmueble conociendo dicha situación, configurándose así el despojo por clandestinidad”.

Aun cuando la sentencia es lapidaria, entre la querella y el propietario sospechan que el predio de casi 20 hectáreas no será devuelto en lo inmediato.

Es que todavía hay personas allí, y además en los próximos días siguen las acusaciones para una veintena de personas más. La causa fue impulsada en julio del año pasado por el abogado patrocinante del dueño.