Posición de la Unter sobre el asueto para el Personal de Servicio de Apoyo

La Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) envió una nota al ministerio de Educación con motivo del pase a virtualidad de las clases el lunes 28.

Es que la cartera educativa dispuso correr para ese día el asueto, debido a que el Personal de Servicio de Apoyo (PSA), los ex porteros, celebrarán el lunes en lugar del domingo el Día del Trabajador Estatal, y por decisión del Poder Ejecutivo provincial.

Si bien la Unter no expresa tácitamente su desacuerdo, de volver al sistema no presenciales ese día, en la nota dirigida a la ministra Mercedes Jara Tracchia, pregunta qué “se hacía en la escuela el Día del Empleado Público en años no pandémicos”.

Interroga en la extensa y fundamentada misiva: “El Día del Empleado Público nació producto de la pandemia”.