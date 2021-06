AFIP extendió tres semanas más el plazo para pagar el monotributo

La nueva fecha para cancelar las obligaciones será a mediados de julio, con el objetivo de que antes se apruebe un nuevo proyecto de ley para mantener los valores de diciembre del año pasado y así evitar el incremento del 35% aplicado en junio.

Así lo confirmaron desde el organismo este miércoles durante la reunión del gabinete económico. "Con el objetivo de garantizar que las y los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones con los valores previstos en la iniciativa que se debate en el parlamento, la AFIP definió prorrogar el vencimiento previsto originalmente para este viernes", informó el gabinete en un comunicado.

Asimismo, a comienzos de junio, el fisco actualizó las nuevas escalas y categorías, y recategorizó a más de 4 millones de personas. Quienes ya habían pagado en tiempo y forma se encontraron con una deuda por el aumento del 35% en los montos de enero a mayo. Por los fuertes reclamos, el Gobierno dio marcha atrás y envió al Congreso un proyecto de ley.

Además, la iniciativa de Sergio Massa y Máximo Kirchner establece que las escalas del primer semestre del año mantienen los valores de diciembre de 2020. Es decir, sin el aumento retroactivo del 35%. Pero como aún no fue aprobado, sigue vigente la ley actual. Y como la cuota vencía este viernes, el organismo decidió finalmente extenderla hasta mediados de julio.

En ese contexto, la administración federal de ingreso público conducida por Mercedes Marcó del Pont indicó a las entidades bancarias y tarjetas de crédito que no realicen los débitos automáticos de las cuentas de quienes pagan con dicha modalidad.

"El proyecto ya tiene dictamen y en la próxima sesión se trata. Estamos sin protocolo porque Juntos por el Cambio no ha firmado el mismo y por eso no podemos convocar a sesión hasta que no firmen, es un tema prioritario para y el resto de los bloques firmaron todos", señalaron desde la bancada liderada por Máximo Kirchner.