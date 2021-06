Detectan movimientos tectónicos en Venus: ¿indicios de vida extraterrestre?

Investigadores revelaron la existencia de movimientos tectónicos en Venus, una actividad traza semejanzas con la Tierra, que implica un cambio de paradigma respecto a conocimientos previos, y que permite suponer que aquel planeta alberga o albergó vida en el pasado.

Los análisis de la superficie muestran que los bloques de la corteza se empujaron entre sí como trozos de hielo rotos y que aquel paraje de nuestro sistema solar todavía está geológicamente activo.

Esta nueva investigación se agrega al hallazgo de gas fosfano en la atmósfera de Venus, según un estudio divulgado en septiembre del año pasado que también postuló a aquel planeta como un candidato plausible para la presencia de vida extraterrestre.

Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el nuevo examen no sólo ofrece información sobre la actividad tectónica de exoplanetas sino también sobre los movimientos más tempranos de la Tierra.

“Aunque es diferente de la tectónica que vemos actualmente en nuestro planeta, todavía es evidencia de que el movimiento interior se expresa en la superficie de Venus”, señaló Paul Byrne, profesor de ciencia planetaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y autor principal del estudio.

El especialista notó que los patrones de deformación, no identificados previamente, fueron provocados por el movimiento interior al igual que en la Tierra.

El descubrimiento de movimientos en aquel planeta es relevante ya que se asumía que su capa exterior era sólida e inmóvil, tal como ocurre en la Luna o Marte. En tanto, este hallazgo emparenta a Venus con la Tierra ya que aquí la litósfera se divide en placas tectónicas que se deslizan una contra otra, en ocasiones superpuestas, sobre una capa de manto caliente y más débil.