Liga Argentina: Depo Viedma por otro triunfo, Atenas hace su debut

Este martes los representantes de la Comarca afrontarán sus respectivos compromisos válidos por la segunda fecha de la sede de Lanús, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

Deportivo Viedma, líder absoluto de la zona, buscará su segunda victoria cuando desde las 19 choque con Parque Sur, en uno de los juegos pactados en el gimnasio Antonio Rotili.

La formación rionegrina impuso condiciones en su primer partido y ratificó su condición de puntero al vapulear a Estudiantes de Concordia por 101-74.

Parque Sur, por su parte, viene de caer ante Del Progreso de General Roca por 87-61.

Previamente, a partir de las 14, un entonado Atenas debutará en la burbuja del Granate ante Tomás de Rocamora. El equipo de Leo Hiriart llega motivado a este duelo tras haber ganado el clásico ante Depo Viedma 79-66.

Desde la llegada de Hiriart, el conjunto maragato acumula cuatro éxitos en cinco presentaciones y espera seguir cosechando victorias para poder acceder a los playoffs.

Sede Lanús

Martes 22/6

14:00 - Rocamora vs. Atenas

16:30 - Estudiantes (C) vs. Del Progreso

19:00 - Parque Sur vs. D. Viedma