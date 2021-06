Los comerciantes serán eximidos del pago de Tasas Municipales

Representantes de los comerciantes autoconvocados mantuvieron un encuentro de trabajo con autoridades del Ejecutivo Municipal y concejales para abordar cuestiones relacionadas con la pandemia, las fases y la actividad actual en el marco de las restricciones.

Reunión

En conversación con Noticias, el concejal Marcelo Castronovo, de Juntos por el Cambio, informó que del encuentro participaron, entre otros, el intendente José Zara, la directora de la ARM, Mariana Heredia, el jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y el secretario de Salud Marco Tripodi.

Consultado al respecto, Castronovo comentó que “lo primero que les dije a los comerciantes es que tienen que organizarse y poner en marcha la Corporación de Comercio, porque unidos siempre se consiguen más cosas que de manera individual. Es lo que les sugerí, que trabajen juntos por una nueva Corporación de Comercio”.

Durante el encuentro Marco Tripodi brindó un informe de la situación sanitaria del partido de Patagones y todos coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para bajar la curva de contagios y salir de la Fase2.

En el marco del encuentro, comentó Castronovo, "el Intendente –José Zara- informó a los comerciantes que presentó un proyecto de Ordenanza que se tratará en la sesión del 9 de junio, en donde se propone eximir del pago de Tasas Municipales a todos los comerciantes que no han podido trabajar. El beneficio es por todo el año, hasta diciembre. Eso es una gran ayuda”, remarcó el edil oficialista.

Con respecto al resto de los comerciantes, “informó que nos mantenemos en fase2 hasta el viernes y que el 5 y 6 de junio volvemos al confinamiento”.

Responsabilidad

Por otra parte, “tanto el Intendente como quienes estuvimos presentes apelamos a la responsabilidad de los comerciantes en el cumplimiento de los protocolos, si el aforo permite dos personas, que no haya más, si un cliente va sin barbijo, que no pueda comprar, cosas básicas”.

El lunes 7 se verá en qué condiciones se encuentra Patagones, “pero esto dependerá de la población y de la provincia, si mejoramos y bajamos los casos cambiamos de fase. Entonces pedimos a la población que se cumpla con los protocolos, hay que concientizar. Los controles van a seguir, pero para concientizar”.

Con respecto a los locales gastronómicos, “se explicó que podrán trabajar hasta las 23 horas, pero con delivery y take away. El resto de los comercios, como peloteros, salones de eventos, gimnasios, fútbol 5 no podrán trabajar, por lo menos en Fase2”.