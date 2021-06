Volvió a hablar la ex de Urcera: "me da un poco de vergüenza lo que hace Manu"

Ante las imágenes de su ex Manu Urcera pasando a buscar a Nicole Neumann al trabajo, Micaela señaló "me da un poco de vergüenza" porque señaló que Urcera en su momento le había negado conocerla a la modelo, pero además, que jamás podría salir con alguien "del medio".

Álvarez Cuesta, en el programa de Pallares y Lussich, sostuvo que “Él me hizo mucho daño en estos seis años. El (último) día que lo vi me hizo interrogatorio, de que con quién estaba yo, cuando él nunca me decía nada”.

“Yo pasé situaciones complicadas, por eso quise venir. Mucha gente me escribió contándome que pasó por situaciones parecidas y eso que yo conté solo ese episodio. Las mentiras constantes duelen. No tuve violencia física jamás, lo digo porque a él se lo juzga mucho en Neuquén por eso, por relaciones anteriores. Había rumores de violencia de género. Conmigo no” indicó.

“Tratar de entender a una persona que tiene valores tan distintos a los tuyos, es difícil. Yo no me crie desconfiando, me crie creyendo en las personas. No veo la necesidad de la gente de mentir, de no ser sinceros, de hacerte daño”, dijo entre lágrimas y agregó que cuando competía en carreras, Urcera quería que ella se quedara en su casa sin ver a nadie y que hasta le hacía problemas por la fotos que subía a las redes porque “tenía novio”.

“Decirte eso o cómo tenés que vestirte es violencia”, le advirtió Evelyn von Brocke.