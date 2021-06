El desafío de la Educación Física en tiempos de pandemia

Al ser consultado, el director del Instituto de Formación Docente y Contínua en Educación Física de Viedma, el profesor Rubén Quiroga, dijo que "todo se va modificando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. La educación fue mejorando con los nuevos paradigmas de enseñanzas, la inclusión, el avance tecnológico. El deporte y la Educación Física no quedan afuera de esto".

El avance del coronavirus obligó a los docentes a repensar las actividades mediante los dispositivos tecnológicos para genera contenidos.

"Nosotros teníamos casi al cincuenta por ciento de los docentes afectados a una plataforma y tenían el ejercicio de una dualidad entre lo presencial y lo virtual, porque tenemos la tecnicatura en Fernández Oro que se semipresencial. No obstante, no todo el mundo está acostumbrado a manejarse con la tecnología, por eso creo que si bien es una herramienta que da accesibilidad a un montón de gente, la realidad es que no todos están en condiciones", explicó.

Acompañar, asesorar y fortalecer los lazos humanos son cuestiones fundamentales.

"La empatía y la fortaleza para que varios comiencen a ayudarse para un objetivo es muy bueno. Antes era como que cada uno estaba en su burbuja y ahora es necesario trabajar en conjunto, por eso institucionalmente lo hacemos. Lo que buscamos es que todo el mundo pueda estar adentro y nadie se quede afuera", señaló Quiroga por Radio Noticias.

Continuando con la explicación, expresó que "constantemente hay que transformar nuestra conocimiento y la forma de actuar, de acuerdo a lo que se necesita. Lo vemos en el deporte, que no te podes quedar con conceptos de hace diez años porque le juego pasar por otro lado".

Finalmente, Quiroga celebró que los estudiantes puedan crecer y mejorar en otros campos, como el tecnológico. "Hoy los estudiantes te pueden editar un video y eso te lo van enseñando en tu formación inicial", cerró.

Cabe remarcar que días atrás Quiroga se reunió con el subsecretario de Deporte Federado de Río Negro, Nahuel Astutti, para comenzar a definir lineamientos con el fin de trabajar en forma conjunta en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía.