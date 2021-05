Liga Argentina: Leandro Hiriart es nuevo entrenador de Atenas

A principios de abril, Leandro Hiriart dejó Oberá Tenis Club, después de dos temporadas y volvió a la Comarca donde reside su familia. "Se hace larguísimo estar sin jugar, al igual que los jugadores, pero también se hace larga la competencia de Liga Nacional, en burbujas y sin poder disfrutar de su hijo", fueron sus primeras consideraciones.



Con respecto al llamado Leo expresó: "me pareció una buena opción. Si bien estamos complicados, porque ya estoy adentro del equipo, es un lindo desafío como para intentarlo y ver qué pasa en este mes y medio que falta. También esta buena posibilidad de estar en mi casa, voy entreno y vuelvo".



No hay mucho tiempo para preámbulos, es viernes y ya está trabajando, viendo videos, repasando estadísticas para hacer una evaluación del equipo que hoy tiene en sus manos.



"Ya voy a conocer y a charlar con el equipo, me gusta saber cuál es el pensamiento y la opinión, para empezar a construir, son jóvenes y seguro que nos vamos a entender", manifestó el flamante DT que durante tres temporadas estuvo al frente de Depo Viedma.



En su carrera se destaca su paso por Oberá, equipo al que llevó a la Liga Nacional. Bajo su dirección, el equipo misioneros logró consagrarse campeón del Torneo Súper 4 de la Liga Argentina, y con ello la clasificación a la Liga Sudamericana. También ganó este mismo cuadrangular con Salta Básquet.