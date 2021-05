Iurino y el estado físico: "es importante poder seguir entrenando"

"Lunes y martes trabajamos en forma individual, con entrenamientos físicos y de fuerza con un plan que nos dio el preparador físico. Por suerte hoy pudimos volver a entrenar y lo hicimos en dos grupos", contó el defensor.

Al ser consultado sobre las sensaciones, Iurino comentó que "me vinieron los recuerdos del año pasado, pero esto fue muy diferente. La vez anterior uno tenía que entrenar en la casa y no se podía, por eso ahora lo bueno es que se puede hacer el aire libre. El encierro antes complicaba porque no todos tienen la posibilidad de tener un patio o un parque cerca, algunos viven en departamentos y no la pasaron bien".

Según fuentes extraoficiales el Federal A retornaría a la competencia el primer fin de semana de junio.

"Es importante poder seguir entrenando para no tener complicaciones en lo físico. Ya lo sufrimos con el parate del año pasado, con muchas lesiones propias de una inactividad tan extensa", comentó.

El plantel de Sol de Mayo que disputa el Federal A regresó a los entrenamientos este miércoles luego de la determinación tomada por el Gobierno nacional de exceptuar de las medidas de prevención de Covid-19 a los deportistas profesionales.

Ante esta determinación, los futbolistas del equipo albiceleste trabajaron hoy en la cancha principal de Avenida Costanera con un estricto protocolo y divididos en dos grupos.

Un puñado de jugadores realizó entrenamientos físicos en el gimnasio, mientras que el otro cumplió tareas en el campo de juego. Luego intercambiaron los ejercicios y de esta manera llevaron adelante el entrenamiento sin complicaciones.