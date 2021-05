Exabrupto: diputado nacional llamó “pelotudo” a Kicillof

El diputado nacional Luis Juez destrató al gobernador bonaerense, por el que dijo no tener ningún respeto, al punto tal de llamarlo “tarado”. Lo hizo luego de escuchar la manera como Axel Kicillof la emprendía contra la oposición durante su encuentro con la prensa el viernes.

Fue en el programa +Voces, del canal La Nación +, donde el legislador cordobés arrancó recordando cuando el año pasado hizo enojar a Alberto Fernández al decir que estaba “enamorado de la cuarentena”. Puntualmente recordó haber dicho que “el presidente estaba enamorado de la cuarentena como el cordobés del fernet, para hacer un parangón gracioso, y al único que no le causó gracia fue a Alberto Fernández, que me castigó al otro día”.

“Pero se enamoraron”, ratificó, y tras remarcar las consecuencias de las medidas restrictivas oficiales, recordó ahora el cierre de las exportaciones de carne, que a su juicio “mató a la industria cárnica en Córdoba”. Por eso, dijo, este es “un gobierno que va y vuelve, y que no tiene un plan”.

Pero si había sido duro con el presidente de la Nación, ni qué decir con el gobernador bonaerense, que acababa de decir durante su exposición ante la prensa este viernes que “el Fondo Monetario va a hacer una inversión inmensa, de 50 mil millones de dólares para todos los países del mundo, para ayudarlos en la pandemia”, ante lo cual Axel Kicillof sostuvo que “lo que piensa usar el Fondo para que todo el planeta de una respuesta mejor a la pandemia es menos de lo que el mismo Fondo Monetario le prestó a Macri para que se patinara en su campaña electoral: 57 mil millones de dólares. Es decir que solo a Macri le dieron más que en toda la pandemia a todo el mundo”.

Luego de ese tape, en +Voces le exhibieron a Juez el video de otro pasaje de la conferencia de prensa de Kicillof en la que el gobernador llamaba a “tener más responsabilidad, a no joder con la pandemia… Y lo hago porque han sembrado muchísima confusión en el marco de una situación muy complicada”, señaló.

Y agregó: “Nosotros nos guiamos por lo que dicen nuestros expertos, no nos guiamos por las encuestas, los focus group y las tapas de los diarios. No hay que enloquecer a la gente con discusiones en medio de una tragedia tan grande”.

Cuando se le preguntó la opinión a Luis Juez, el diputado de Juntos por el Cambio no anduvo con vueltas: “No, pero este pibe es muy pelotudo…”, disparó. Y agregó: “No le tengo ningún respeto, perdónenme, pero no lo puedo decir de otro modo”.

“Es un pavote ese pibe, la verdad que es un provocador, es un tarado… Necesitamos bajar 20 cambios, y este tipo te hace un piquete de ojos, parece (Martín) Karadagian, loco, déjate de joder… -expresó el diputado cordobés-. ¿Te das cuenta en manos de quién estamos? Y yo me hago cargo de todas las cuotas de responsabilidades que podamos tener nosotros por haber hecho lo que hicimos para que estos tipos volvieran; pero es un provocador… En un momento que necesitamos bajar seis cambios, tranquilizarnos, darle un crédito más al presidente para que recupere una autoridad que el mismo tipo rifó, el gobernador de la provincia más importante no hace otra cosa que provocar, faltar el respeto… La verdad que te lo digo así porque es lo que siento por este pibe. Siento que es un pibe que cualquier cosa que le tirés, la verdad que le queda grande. Por supuesto que le queda grande todo lo que hace, todo lo que dice y la forma que lo dice, y de la manera que lo plantea… Entonces no es un personaje que se haya ganado mi respeto de ninguna manera. Es un alcahuete de Cristina y cree que siguiendo ese camino va por buen puerto”.

Finalmente, Juez aclaró que rechazaba que culparan de todo a la oposición. “Cuando nos quieren culpar a nosotros, a la tapa de los diarios, a los grupos económicos, a los periodistas, a la oposición… Loco, todo el mundo sabía hace siete meses que venían algunas cepas y que venían de Manaos, y no precisamente de la gaseosa”.

Y cerró: “Entraban como si nada por Ezeiza, no pusieron un solo control y los que pusieron fue para hacer un negocio para los chicos de La Cámpora… ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? No sé, es una realidad que a mí me ofende. Me ofende cuando me hacen cargo de una responsabilidad que yo no tengo”.