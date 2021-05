Siguen las cifras altas en la provincia: 9 muertes y 580 nuevos casos

Según el reporte diario difundido por el ministerio de Salud, las cifras de contagios y muertes no baja en la provincia.

Los 9 fallecidos corresponden a un hombre de 62 años de Cipolletti, una mujer de 58 de Catriel, una mujer de 58 y un hombre de 67 de Sierra Grande, y tres mujeres de 49, 63 y 87 y dos hombres de 73 y 81 de Bariloche.

En este sentido, los casos positivos detectados en esta jornada fueron 580: 79 de General Roca, 12 de Allen, 7 de Cervantes, 5 de Ingeniero Huergo, 3 de General Godoy, 14 de Villa Regina, 3 de Chichinales, 41 de Cipolletti, 8 de Fernández Oro, 23 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 5 de Campo Grande, 26 de Catriel, 6 de Choele Choel, 6 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 4 de Luis Beltrán, 8 de Lamarque, 4 de Pomona, 9 de Rio Colorado, 91 de Viedma, 3 de General Conesa, 7 San Antonio Oeste, 5 de Las Grutas, 8 de Sierra Grande, 5 de Valcheta, 115 de San Carlos de Bariloche, 11 de Dina Huapi, 52 de El Bolsón, 1 de Pilcaniyeu, 4 de Comallo, 8 de Ingeniero Jacobacci, 1 de Maquinchao, y 4 de Los Menucos.

Además se informó que las altas durante las últimas horas llegaron a 385: 23 de General Roca, 5 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 59 de Cipolletti, 19 de Fernández Oro, 18 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 10 de Catriel, 4 de Choele Choel, 1 de Coronel Belisle, 17 de Río Colorado, 15 de Viedma, 1 de General Conesa, 3 de San Antonio Oeste, 2 de Las Grutas, 3 de Sierra Grande, 130 de San Carlos de Bariloche, 9 de Dina Huapi, 51 El Bolsón, 2 de Pilcaniyeu, 4 de Ingeniero Jacobacci, y 1 de Maquinchao.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 210 camas – 92,85% ocupadas (117 COVID – 78 No COVID) – 15 libres

Cipolletti: 65 camas – 92,31% ocupadas (22 COVID – 38 No COVID) – 5 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID) –

General Roca: 52 camas – 98,07% ocupadas (33 COVID – 18 No COVID) – 1 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama - 0% ocupadas

Bariloche: 54 camas – 98,14% ocupadas (42 COVID – 11 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 72,73% ocupadas (12 COVID – 4 No COVID) – 6 libres

Villa Regina: 10 camas – 90% ocupadas (7 COVID – 2 No COVID) – 1 libres