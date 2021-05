A partir del lunes, vuelve Tinelli a la TV con su nuevo show "La Academia"

La nueva apuesta de Tinelli iniciará de lunes a jueves con "La Academia", un concurso que repetirá el atractivo de ver a las 'celebrities' locales en competencia pero ya no solo en el baile, sino en múltiples materias artísticas.



"Es un formato que abarca no solamente el hecho de bailar; justamente 'La Academia, como el nombre lo indica, es un espacio donde se van a aprender un montón de disciplinas, no solamente será el baile, sino el canto, circo, acrobacia, imitaciones, trapear, comedia musical", explicó Tinelli.

"Tengo muchas expectativas con este nuevo formato -se entusiasmó-. Yo siempre hago hincapié en que hay que cambiar, está bueno poder hacerlo y que eso a su vez haga que la gente siga eligiendo el programa".





De arranque serán 23 las parejas participantes, encabezadas por Karina "La Princesita", Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agustín "Cachete" Sierra, Ulises Bueno y Rocío Pardo, "El Polaco" con Barby Silenzi, la periodista Débora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, "Cucho" Parisi, Sofía Jujuy Jiménez y Charlotte Caniggia.



La nómina se completará con Viviana Saccone, Rocío Marengo, Mar Tarres, Ángela Leiva, Mariana Genesio Peña, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Julieta Puente, Barby Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci.



El infaltable jurado también se renovó: juzgarán la capacidad de las estrellas Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Los viernes la velada completamente dedicada al humor, con él ubicado nuevamente detrás de un escritorio como cuando inició con "Videomatch" en 1990, con la vuelta de las clásicas cámaras ocultas y el espacio de los imitadores en el concurso paródico "Politichef".

"Ojalá que nos podamos divertir con los políticos. La repercusión esperemos que sea la mejor. Seguramente alguno se pueda enojar pero, como siempre, está bueno poder volver a hacerlo" afirmó el conductor.