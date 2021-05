Stopiello: “Una nueva ola que nos vuelve a poner en jaque”

Jorge Stopiello, Secretario de Estado de Trabajo de Rio Negro, dialogó con Tocá Madera y se refirió a la situación laboral en la provincia.

“Este escenario no aparecía en ningún libre, en la universidad no habíamos visto algo así, si como encarar una crisis económica. Esto nos planteó un gran desafío a quienes nos toca tener responsabilidades de gobierno”, manifestó.

“Nos encontramos con dos tremendas realidades, una que el sector empresario nos decía: no podemos pagar los sueldos porque no tenemos facturación, y por otro lado los empleados decían: no cobramos”, contó.

“Nuestra primera alternativa que tuvimos fue era cuidar el empleo, porque cuando se empiezan a caer se hace muy difícil volverlos al ruedo formal en nuestro país”, aseguró

En este sentido, explicó que el sector más golpeado fue el del turismo.

“En Bariloche y Bolsón están atravesando un duro golpe, porque ahí la economía es prácticamente pura de servicios y sobre todo en el sector gastronómico y hotelero. En la costa atlántica también se sintió fuerte”, dijo.

“Se pudo subsidiar parte del salario a estos trabajadores, se pudo ir saliendo hasta que ahora empieza a aparecer una nueva ola que nos vuelve a poner en jaque”, lamentó.

Por otro lado, la buena noticia es que el sector productivo de Río Negro tuvo una buena cosecha.

“El sector productivo, que es el Valle Medio y Alto Valle ha tenido una cosecha record. Entraron más de 18 mil trabajadores de otras provincias”, explicó.

“Solamente tuvimos 6 casos de covid de la gente que ingresó, que era otro gran desafío que teníamos por la cantidad de gente en localidades chicas, pero la producción se pudo levantar, llevar al puerto y comercializar”, concluyó.