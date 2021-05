Cruce en Masterchef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Empezó la semana y de la mano una nueva edición de “Masterchef Celebrity 2”. Fiel al estilo del reality, el factor sorpresa no faltó. El desafío de este lunes implicó que el jurado se pasara para el lado de los participantes.

Cada jurado debía comandar una dupla para que lleven adelante los distintos desafíos.

La primera consigna consistió en preparar huevos benedictinos en 20 minutos. La Gunda, al tener la medalla de oro consiguió el beneficio de elegir al líder de su dupla, así que sin dudarlo pidió por Germán Martitegui.

Luego los participantes eligieron en un juego de azar quién sería su líder. Las duplas quedaron armadas por Alex y Claudia, liderados por Germán, Candela y Juanse, liderados por Damián y Gastón y Georgina, liderados por Donato.

En un momento de la competencia Germán pensó que el otro equipo estaba espiando su preparación, por lo que le dijo a Alex: “¡Que no te vean! ¡Que no te vean que están copiando ahí! Están muy mirones los de adelante”. Damián entendió la indirecta y disparó: “Lo único que copiaría sería talento, pero falta. Es el día en que me quieren ganar los dos. Ojalá tengan la suerte”

El nuevo momento de tensión llegó cuando Santiago del Moro anunció que comenzaba la cuenta regresiva para presentar. Los comandados por Martitegui llegaron con lo justo, la Gunda fue con toda la velocidad a dejar su plato en la mesa. La cuenta regresiva de Del Moro no fue muy convincente para Damián y Donato, quienes comenzaron a decir “¡Descalificados! ¡Descalificados”. Ni lerdo ni perezoso Damián dijo rápidamente: “Chicos, si nos aliamos nosotros, descalifican, es fuera de tiempo”. Donato también sumó su opinión y dijo: “Están descalificados”.

Esta no es la primera vez que Damián y Germán tienen este tipo de cruces. El pasado domingo, cuando fue eliminada Andrea Rincón, ambos chef discutieron cómo era la correcta forma de hacer las llamadas “papas al española”. Esto terminó en un divertido cruce de ambos corrigiéndose sobre cómo se hacen esas populares papas.