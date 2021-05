La modelo rionegrina que busca consagrarse en un certamen de belleza nacional

Clases en la universidad, defensora de los animales, usa la danza como puente sanador: “una mente sana en un cuerpo sano”, afirma.

La pandemia cambió las condiciones, pero el certamen se realiza igual. Las pasarelas son virtuales y las galas por zoom. Luego de ganar la instancia provincial, Abigail se prepara para la final nacional, que se realizará en forma virtual buscando la ganadora argentina el próximo sábado.

“Disfruto mucho el momento, vivo a flor de piel esta experiencia. Estoy entusiasmada en representar a mi provincia en Miss Universal Petite. Para esta instancia fuimos pasando distintas etapas, con muchos cambios de ropa. Pero el que más me gustó, fue uno representativo del turismo de Río Negro, con un vestido que representaba a la nieve, una corona hecha por artesanos locales y un tridente que simboliza el mar rionegrino”, explica la modelo de la agencia Wannabe's.

Hija de comerciantes locales, la joven modelo construye su propio destino desde Choele Choel. A los 21 años, estudia profesorado de literatura y trabaja en otra de sus pasiones: el baile. Es instructora de zumba y reggaetón. Reinvierte sus ingresos en su formación: cursa en Luis Beltrán y viaja semana por medio a Río Colorado para asistir al Instituto de formación docente continua.

“Elegí la docencia porque la docencia me hizo bien. Fue sanadora. Me inspiraron mis profesores. Siento que desde la educación podés ayudar a la gente, ayudar a los jóvenes. Estamos viviendo momentos muy duros y complejos por la pandemia. Los chicos necesitan ayuda, contención. La educación puede ser una salida”, reflexiona.

Años atrás, con el colegio participó instancia provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur. Allí obtuvieron el pasaje a Buenos Aires para la final nacional. “Fue una experiencia increíble en la Legislatura de Río Negro. Llevamos un lindo proyecto para ayudar a las mujeres, para luchar contra el flagelo de la vulnerabilidad y la violencia de género. Pudimos contar nuestras ideas, hacer nuestro aporte”.

“Yo creo en el diálogo, en escucharnos. Me gusta mucho el debate, generar proyectos para la gente, nutrirte de otras culturas, intercambiando ideas. Los jóvenes somos el futuro y necesitamos que nos escuchen, que nos ayuden, que nos motiven. Es necesario que la sociedad en su conjunto nos potencie en nuestro camino de crecimiento y desarrollo”, subraya.

Durante su experiencia como Reina Provincial del Obrero Ferroviario, de Darwin 2015, y Primera Princesa de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, en Los Menucos 2014, representó a Río Negro en diversas festividades.

“Durante mucho tiempo pude ser la voz de los trabajadores ferroviarios. Contar sus historias y hasta generar vínculos comerciales con empresarios de otras ciudades. Es una pena que este tipo de concursos donde se elegían embajadoras ya no se realicen. Para mí fue un honor, no se trata de estereotipos sino de representar la forma de vivir y sentir de un pueblo. Terminar con eso es realmente absurdo”, polemiza.

También participa de un grupo de vecinos comprometidos que recatan gatos y perros callejeros. Juntan dinero para costear tratamientos veterinarios y luego buscan adopciones responsables.

“La idea de ayudar al otro me encanta. Hace un tiempo, una alumna de zumba con una enfermedad que le genera trastorno de agresión me confesó que bailar le devolvió la vida. Me di cuenta que es excelente terapia para mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo, y que puedo ayudar a otras mujeres”, finaliza.