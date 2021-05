Víctor Hugo fue dado de alta tras casi dos meses de internación por coronavirus

Este lunes Víctor Hugo Morales recibió una gran noticia. Después de haber pasado casi dos meses internado por complicaciones en su cuadro de coronavirus, que derivaron en una neumonía bilateral, el locutor recibió el alta médica.

Con mucha emoción, le contó a sus oyentes que hoy regresa a su casa. Más allá del panorama alentador, reveló que ahora tiene que someterse a una operación.

“¡Qué gusto saludarlos! Hoy lo digo de una manera más enfática, porque es un día muy especial. Ustedes lo han seguido muy de cerca, han tenido una caricia permanente hacia mí”, expresó el periodista de 73 años. Vale remarcar que más allá de las complicaciones en su cuadro, desde el centro de salud donde estuvo internado, desde finales de abril retomó su trabajo en su programa de radio.

En ese marco, sostuvo: “Estoy volviendo a mi casa con una infinita gratitud hacia todos los que me han ayudado, empezando por el Hospital Perón, donde me detectaron el coronavirus y vieron que estaba más complicado de lo que pensaba; hasta a la gente de la Clínica Los Arcos y a los especialistas de la clínica Alcla, donde transité un proceso de recuperación que me hizo muy bien. Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más”.