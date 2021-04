La cuestión de la basura y los baldíos abandonados van de la mano, si bien recientemente el Concejo Deliberante de Viedma aprobó una Ordenanza que establece que los dueños de terrenos baldíos ociosos deben mantenerlos en buen estado, el problema continúa.

En el caso del barrio San Martin, según comentó el presidente de la junta vecinal, Ismael Curugual, este tipo de baldíos están identificados, son pocos, pero igualmente están sucios.

Consultado al respecto, comentó que como institución vecinal “tenemos muy buena predisposición de trabajo de parte del jefe de gabinete Marcos Castro, con quien hemos hablado de este problema y de otras cuestiones como las luminarias”.

En el caso de los terrenos baldíos “es increíble la actitud de los vecinos que arrojan basura, siempre pasó lo mismo y no deja de pasar. En Gasquet y Remedios de Escalada es uno de los baldíos donde la gente va y tira basura”.

Según consideró Curugual “esto de arrojar basura en los baldíos es como una cultura instalada en la ciudad, la gente no dejan de arrojar basura. Algunos vecinos se hacen los desentendidos, pero en esto debemos decir que no viene gente de afuera a tirar basura, no viene gente del centro, somos los propios habitantes del barrio”.

Ante este panorama, consideró que es necesario que los terrenos estén limpios y cerrados para que la gente no vaya y los use como basureros urbanos.

La normativa

La propuesta establece que los propietarios de terrenos baldíos ociosos, ubicados en el ejido de la Municipalidad de Viedma, se encuentran obligados a mantenerlos en buen estado, desde la vereda hasta su contrafrente. Aquellos que incurran en infracción serán sancionados conforme lo previsto en la ordenanza propuesta.

La normativa determina como obligaciones de los propietarios realizar: destrucción de malezas, desagüe de charcos y aguas estancadas, desratización, desinsectación y mantenimiento sanitario adecuado, ejecución de tareas de apuntalamiento, reconstrucción, preservación o demolición que sean necesarias para la seguridad de las estructuras edilicias que puedan existir, realización de podas de árboles, cuando: representen un peligro para las personas que transiten por la vereda o para los inmuebles linderos y cuando las ramas sobrepasen la línea municipal o los límites de las medianeras de los inmuebles que lo circunden.