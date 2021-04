Vacunación en Patagones, dosis y dudas en cuanto a la inmunidad

El director del hospital Pedro Ecay, Edgardo Jalabert, se refirió a la vacunación contra el COVID19 en el partido de Patagones, al arribo de vacunas y puso en duda la inmunidad que otorga la decisión política de aplicar una sola dosis.

En conversación con Noticias, el Director del hospital informó que “en Patagones el Municipio cuenta con un dispositivo propio ubicado en el hospital Pedro Ecay, pero también con presencia de personal de Salud en el CIC –Centro Integrador Comunitario- donde hace lo propio la provincia de Buenos Aires”.

Esta semana, comentó, “recibimos 1.500 dosis y con eso se está vacunando, pero si no recibimos la semana que viene no tendremos dosis para continuar con la vacunación”.

Ante esta situación consideró que “es fundamental detectar y aislar porque ahí mitigamos el contagio directo”.

Al ser consultado por la vacunación en el interior del partido de Patagones, informó que “estábamos armando los dispositivos, pero surgió la problemática de falta de vacuna y no se pudo hacer”.

Dosis

Consultado por la aplicación de una sola dosis de la vacuna contra el COVID19, afirmó que “termina siendo poco serio” y añadió que “uno de los expertos del gobierno, el Dr. Lopez, hablaba que la inmunidad de la vacuna China en una sola dosis es muy poca, si esto se confirma es grave porque la vacuna que se está trayendo es la Sinopharm, que es de China”.

En cuanto a las dudas de la AstraZeneca y la posibilidad de aumentar el riesgo de casos de trombosis, señaló que “desde el Gobierno explicaron que es preferible la vacunación al cuadro de trombosis, porque el beneficio es mayor, pero genera dudas”.

En su caso expresó: “Yo me puse la Sputnik V y tengo mis factores de riesgo, soy paciente oncológico, pero como personal de Salud estoy expuesto. Si bien en realidad no había terminado las fases de prueba, ahora sabemos que es una de las mejores, las que más inmunidad da. Después otras vacunas no llegan, se han hecho los estudios con parte de nuestra población, pero no se aplican”.

En todo este contexto, “hay personas de 60 años que todavía no ha sido vacunada, también hay gente que ha viajado a EEUU para vacunarse, lo hacen porque tienen la posibilidad de hacerlo y entonces se vacunan”.

Desde EEUU, comentó, “creo que ahora se abrirían el juego para que la parte privada, inclusive los municipios, puedan adquirir la vacuna por fuera del Gobierno Nacional”.