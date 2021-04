Viedma y Atenas retoman la competencia en la burbuja de Lanús

Este viernes proseguirá la acción en el estadio Antonio Rotili y los equipos locales tendrán la chance de mantenerse victoriosos luego de un debut auspiciosos en el reducto de Lanús.

El primero que saltará a la cancha será Atenas, cuando a partir de las 19 enfrente a Tomás de Rocamora. El Griego maragato viene de superar con autoridad ante Parque Sur por 78-54.

A continuación, desde las 21 será el momento de Deportivo Viedma, que chocará con el elenco entrerriano que cayó ante la formación de Carmen de Patagones.

Así sigue el fixture

Fecha 3 (09/04)

16.30 Del Progreso vs Estudiantes (C)

19.00 Atenas CP vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

Fecha 4 (10/04)

16.30 Estudiantes (C) vs Atenas CP

19.00 Parque Sur vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

Fecha 5 (12/04)

19.00 Villa Mitre vs Atenas CP

21.30 Del Progreso vs Deportivo Viedma

En el Carmelo Trípodi Calá (21/04)

21.00 Atenas CP vs Deportivo Viedma

En Parque Sur

21.30 Parque Sur vs Rocamora

Posiciones Conferencia Sur