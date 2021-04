Medido y Pago: Cader trasladará quejas y Cullumilla habló de "canallada"

La presentación de quejas de los usuarios del Estacionamiento Medido y Pago por deficiencias en el sistema, en la Defensoría del Pueblo local, generó un contrapunto entre su titular Nora Cader, y la concejal oficialista Silbana Cullumilla.

Cader había adelantado que todos los planteos serán elevados ante la Asociación ANYARC, prestadora del servicio. Cullumilla contraatacó y habló de una "canallada" por parte de la defensora.

Cullumilla entiende que no ese el lugar donde corresponde trasladar las quejas, que abarcan desde dificultades para operar con la aplicación diseñada para celulares, la falta de rondines o locales comerciales donde pagar por el tiempo a estacionar.

Cader agregó la escasa señalización vial y cartelería, pero sobre todo las cuantiosas infracciones que reciben muchas conductoras y conductores, desde que estacionan hasta que pueden gestionar la transacción a través de la app o en un local comercial que brinde el servicio.

“Aproximadamente unas 1000 personas al día utilizan los servicios de la aplicación para estacionar y lo hacen sin dificultades. Sin mencionar que ANYARC, hasta el momento, cuenta con treinta locales habitados para realizar el pago del estacionamiento (aproximadamente uno cada cuatro cuadras) y siempre se manifestaron a favor de habilitar mas locales para el cobro de dicho servicio. La cifra actual es mucho mayor de la que les fue solicitada en el pliego” indico Cullumilla, en defensa de la fundación.

La defensora Cader había considerado que "más allá del noble fin que tiene ANYARC como ONG, como prestataria del servicio de estacionamiento medido y pago, claramente no estaría cumpliendo la tarea con la eficiencia y sustentabilidad".

La Defensora recordó además, que uno de los fundamentos de la creación del sistema tenía relación con la creación de fuentes de empleo. Y señaló que desde finales del 2017 que ANYARC asumió la prestación del servicio la cantidad de trabajadores contratados se redujo a casi la mitad en 2021.

"Nos preocupa la situación, porque no se genera trabajo, no se presta un servicio eficiente, hay dificultades en el uso de la aplicación por parte de las conductoras y conductores, no hay rondines y son escasos los negocios adheridos al sistema. Todo esto cuando ya han pasado más de tres años de una concesión de seis, prorrogables por otros tres", expresó Cader.

La concejal oficialista, presidenta del bloque de Juntos Somos Río Negro, reaccionó de inmediato: “La Asociación ANYARC realiza un trabajo importantisimo en el acompañamiento integral de niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Desde hace 8 años que, gracias al trabajo incansable de personas que le dedican muchísimo tiempo de manera voluntaria, y a la contribución de los socios, benefactores, padrinos solidarios y demás miembros de la comunidad que aportan a diario, que pueden materializar esa ayuda real para los niños y adolescentes con cáncer. Criticarlos me parece una canallada y de un nivel de desconocimiento enorme” dijo la edil.

“La fundación ANYARC se presento a la licitación en un primer lugar con el objetivo de recaudar para tener su sede propia, donde puedan destinar la asistencia mas completa, y todavía no lo han podido lograr. Aun así, mantienen un trabajo dedicado a prestar el mejor servicio posible, cumpliendo con la señalización y carteleria exigida por el Código Nacional de Transito, y sin detenerse a pesar de la pandemia. Cualquier duda o consulta ellos siempre están dispuestos a brindar atención y resolver los problemas de los clientes que acudan a su oficina, ademas de una dirección de correo electrónico.Poner en duda su labor diaria por la comunidad denota una ignorancia gravisima” concluyó Cullumilla.