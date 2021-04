La problemática del agua en el barrio Guido “es una bomba de tiempo”

El presidente de la junta vecinal del barrio Guido, Sergio Testore, se refirió a la falta de agua en el barrio y al principio de solución con la colaboración municipal, pero remarcó que es necesaria una obra de fondo.

El problema no es nuevo viene de varios años, pero se profundizó en diciembre pasado y durante todo el verano, situación que llevó a que un grupo de vecinos lavara los platos y ropa en el río Negro, como una forma de protesta por la constante falta de agua o en algunos casos de presión.

Consultado al respecto, Testore expresó que “en realidad seguimos con ese inconveniente, todavía no hay solución, pero semanas atrás en forma colaborativa el Municipio de Viedma hizo reparaciones en unos caños que tenían grandes pérdidas. Eso hizo que mejorara un poco la presión, pero no quita que la problemática del agua continúe y que ahora se sumen las cloacas, sobre todo con el frío y el invierno”.

Al preguntarle por las reuniones de los últimos meses y las soluciones esgrimidas por las autoridades, expresó que “eso está en carpeta lo último que sabemos es que las partes, ARSA, DPA y Municipio, firmaron un convenio, pero faltaba una última firma, creo que de la Mesa Directiva. Una vez que se concrete esta firma se dará inicio a un plan de reparación grande, que implica cambiar el caño desde la llave de corte hasta la avenida. Sería un reemplazo completo”.

Lo imposible

Ante este panorama, Testore consideró:“La verdad que hemos hecho lo imposible para que se de respuesta a la problemática del agua, pero estamos a la espera. Esta semana nos reunimos con el intendente –Pedro Pesatti- a quien le planteamos unos problemas en las escaleras 42 y 30. Nos dijo que lo van a reparar de forma colaborativa, pero el vecino paga la boleta a Aguas Rionegrinas”, reconoció el dirigente vecinal.

Desde la junta “nosotros no sabemos qué más podemos hacer porque no tenemos aportes de ningún tipo. Acá en el barrio no hay consorcio y estamos a la deriva con este tema. SI bien con el arreglo que hizo la Municipalidad mejoró un poco la presión, el problema continúa. Es una bomba de tiempo, no sabemos cuánto puede durar ni tampoco a quién reclamar. En la boleta de agua figura un 0800 que a veces atiende y otras no. Lo concreto es que el problema de falta de agua continúa”, finalizó Sergio Testore.