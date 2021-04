Fuerte ofensiva contra los contagios y no quieren otro Cromañón en Viedma

Desde el Concejo Deliberante capitalino salieron al cruce de lo ocurrido con las fiestas clandestinas, y con un fuerte repudio, en virtud de los contagios de coronavirus que pueden salir de allí.

La presidenta del bloque de Juntos Somos Rio Negro, Silbana Cullumilla, denunció que este tipo de acontecimientos se “multiplican” en varios puntos de la ciudad “desde hace bastante tiempo”.

Puso énfasis en señala que “están totalmente prohibidas. No cumplen con las medidas sanitarias para combatir el virus, pero además, no están habilitadas a tal fin, por lo tanto incumplen también con normas establecidas como la del ingreso y permanencia de menores en establecimientos nocturnos, la de no contar con salida de emergencia, además de ruidos molestos, ventilación adecuada, expendio y consumo del alcohol, entre otras infracciones”.

Advierte que “pueden generar un peligro en casos de incendios, accidentes o cualquier cosa que pueda pasar” por lo tanto “esos lugares no están ni en condiciones ni preparados para albergar esa gran cantidad de personas”, y “tenemos muchos ejemplos en el país de lugares que no estaban preparados y ocurrieron tragedias”.

La edil viedmense continuó diciendo que “como vecinos y vecinas tenemos que entender que la pandemia no terminó, estamos en un momento en donde hay un alza de contagios, con una carga viral más grave de la que veníamos teniendo y estamos en medio de un proceso de vacunación” con lo cual “tenemos que ser responsables en nuestro cuidado y en la salud de la personas que nos rodean, sobre todo con nuestros mayores”.